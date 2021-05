Mnozí naznačovali, že by Kladno mělo vyzkoušet zkušeného Marka Čiliaka, jemuž se sice angažmá v Budějovicích nepovedlo, ale tam by to v uplynulém ročníku neměl jednoduché žádný gólman. Čiliak měl však dost vysoký kontrakt a ještě by měl na jeden rok mít, tady bude cesta neprůchodná.

Zajímavější pohled by mohl mířit do Třince, kde sice vynášejí do nebes vážně dobrého Ondřeje Kacetla, který jim vyčapal titul, ale vedení mu asi během ročníku moc nevěřilo, protože už před koncem sezony domluvilo příchody Marků Mazance a nově i Langhamera. A to je pod smlouvou ještě Jakub Štěpánek! Tahle čtyřka rozhodně pohromadě nezůstane a do Frýdku, kde mají Oceláři farmu, se také nikomu chtít nebude. Zejména Kacetl by pro Kladno mohl být zajímavou posilou.

Zdá se ovšem, že Jaromír Jágr napřel svůj pohled do zahraničí, kde se jeden ze zajímavých adeptů objevil. Aktuálně se prý tvrdě jedná.

V běhu jsou podle informací Deníku i další věci. Potvrzen je odchod Matyáše Zelingra do Slavie, o němž jsme informovali, zůstat by v případě dohody mohli obránci Zacharčuk a Suchánek.

Rytíři by pochopitelně byli rádi, kdyby v týmu byli i jeho odchovanci, třeba Adam Kubík. Ten už by se do Hradce, kde podepsal před rokem, vracet nemusel. A v týmu snad zůstane.

"Nemohu říci kromě odchodu Zelingra nic konkrétního, ale jedná se s několika hráči. Někde však podpis smlouvy může být i záležitostí několika týdnů," řekl mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl.