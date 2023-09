Jedna jediná inkasovaná branka z hole Slovince Roka Macuha rozhodla o tom, že hokejisté Kladna odstartovali novou extraligovou sezonu porážkou. V Olomouci byli jasnými outsidery, naději na dobrý výsledek však drželi až do posledních vteřin. Doma odstartují Kladeňáci sezonu v neděli, kdy hostí od 16 hodin asi největšího favorita extraligy z Pardubic, který má minimálně sedmkrát vyšší rozpočet než Rytíři.

Posila Olomouce Aron Chmielewski motá dvojku Kladna Slováček - Strnad | Foto: Jan Pořízek

Historická Olomouc nepatří mezi oblíbené destinace kladenských hokejistů. Poslední parta, která měla na titul, ho ztratila právě tady, před časem tu Rytíři ztratili v baráži extraligu a výkony v posledních dvou ročnících byly na Hané také většinou tristní.Přesto s nimi tentokrát vyrazila zhruba padesátka fanoušků a jeden dokonce s parádním vozembouchech v kladenském provedení (viz. foto). Ani to nepomohlo…

Hosté hrající bez útočníků Kusého, Frolíka a Filipa byli pod tlakem hlavně v úvodu. Gól Jana Knotka ještě přežili bez úhony, protože olomoucký dříč puk evidentně kopl. Bohužel hrubek v obraně Kladna bylo moc a jednu na útočné modré Olomouc s trochou štěstí při nájezdu tří na jednoho ztrestala Macuhem. Pytlík puk mohl odpálit, ale smolně mu klepl do hole brankář Adam Brízgala, od prvních minut jasně nejlepší Rytíř na ledě. A Macuh měl lehkou pozici…

Jaromír Jágr hlasitě hnal tým za zlepšením a ten postupně dával do hry víc umu. Vidět byl tradičně Plekanec, také Kanaďan Sideroff předvedl nebezpečné výpady, ale Konrád je už roky zásadní postavou Mory a ukazoval to i v tomhle duelu. Ve druhé části už Rytíři převzali střeleckou taktovku, ale rány moc nebezpečné nebyly, to spíš některé dorážky.

Poslední část jim patřila hlavně ze začátku, ale ani největší šance Klepiše po hrubce domácí obrany v brance Konráda neskončila. Pak už rozhodčí pískl Kladnu dva fauly po sobě a tlak tak ukončil. Hosté pykali i za rvačku, kde se malý Ticháček neváhal postavit obrovi Švrčkovi, a byť skončil na lopatkách, vysloužil si chválu spoluhráčů.

Nicméně Olomouc převzala otěže zápasu a v pohodě ho dokončila na vítězné vlně, power-play se hostům nepovedla.

"Bylo to bojovné, je začátek sezony a všichni se těšili. V prví části jsme byli pomalejší, ale zlepšili jsme se ve druhé třetině. Ve třetí to bylo nahoru dolů, byla tam nějaká přesilovka navíc. Prostě jsme nedali gól,“ shrnul trenér Kladna Otakar Vejvoda a pobavil publikum odpovědí na to, zda několik šarvátek bylo důsledkem loňského vyhroceného utkání. „Těžko říci, jestli to v sobě někdo nosil osm měsíců…“

HC Olomouc – Rytíři Kladno 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Branka a nahrávky: 19. Macuh (Kunc, Kucsera). Rozhodčí: Cabák, Stano – Lederer, Blažek. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 5076.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Černý, Sirota, Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček – Klimek, Nahodil, P. Musil – Chmielewski, Kusko, Orsava – Navrátil, Knotek, Bambula – Kunc, Macuh, Kucsera. Trenér: Tomajko.

Kladno: Brízgala – Hejda, Dotchin, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber, Klikorka – Melka, Plekanec, Sideroff – M. Procházka, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Tralmaks – Beran, Babka, Strnad. Trenér: Vejvoda.

Fanoušků Kladna dorazilo do Olomouce kolem padesátky. Tenhle si vzal krásnou výbavu - vozembouch s kladenském provedení.Zdroj: Jan Šejhl