Jaké jsou vaše první pocity po výhře? Skvělé! Zápas ve Vítkovicích byl z naší strany výborný, možná až excelentní. Nevím, co kluci v poli, ale já jsem viděl, jak jsme na ledě dominovali. Zvlášť proti prvnímu týmu tabulky je to super.

Ale je na vás vidět, že jste se zapotil.

Já se potím vždycky (směje se). Na konci bylo cítit, že Vítkovice nemají co ztratit a začaly na nás tlačit. Snažily se cokoliv vymyslet a párkrát se dostaly do šance. Chvílemi nás zavřely. Nebylo to úplně nejlehčí. Na druhou stranu mi ani nepřišlo, že bych měl tolik zákroků. Nejvytíženější můj zápas to nebyl.

K tomu pomohla také dobrá hra vašich spoluhráčů kolem brány, že?

Dneska byli skvělí. Spousta bloků, spousta správně vyhozených puků. Pomohli mi.

Ve druhé třetině jste hodil puk přímo protihráči před bránou. Jak se to celé seběhlo?

Puk skákal. Chtěl jsem vyhodit přes modrou, ale jak se klepal, tak z toho vznikla taková žabička. Ani to nebylo přímo protihráči na hokejku. Omylem ho to trefilo. Pak už jsem měl štěstí v neštěstí. Dobře to dopadlo.

Foto: Příjemný šok: Rytíři před vyprodanou halou sesadili Vítkovice z čela

Pomohlo vám i to, že jste do Ostravy vyrazili už s denním předstihem?

Ta cesta je fakt dlouhá. Neumím si představit, že bychom hráli hned v den jízdy. Hodně nám to pomohlo.

Jak velký rozdíl je pro brankáře větší vítkovické hřiště?

Jsou tam trochu jiné úhly. Ale prošel jsem si spoustu hřišť. Chce to chvilku na zvyknutí a pak si dávat pozor. Ale extrémní rozdíl v tom není.

Kdysi jste v dresu Kladna právě tady odchytal taky dobrý zápas, kdy ale Rytíři padli s Porubou 1:2 po nájezdech. Vzpomenete si?

Pamatuju si, že to byl první rok na Kladně. Tehdy jsme tady hráli s Porubou právě tady ve Vítkovicích. Byl to super zápas, který jsem si užil. Měl jsem tehdy super zákroky. Dobře se to pamatuje, protože to byl můj první ligový start za Kladno.

Může pro vás být o to větší povzbuzení do příštích zápasů, že jste porazili právě lídra extraligy?

Potřebujeme každý bod. Je jedno, jestli přijde s prvním či poslední. Ale s prvním nás to přeci jen víc nakopne. Budeme si víc věřit a snad to bude pokračovat. Snad dál budeme hrát obětavě a dominantně.

Jan Šejhl