Asi to v Brně máte rád, že? Je pravda, že za mnou trenér Burger před zápasem přišel, že můj minulý zápas v Brně sledoval. Že jsme vyhráli a já chytal výborně. Asi je to můj dobrý soupeř.

Věděl jste, že naskočíte do brány už v Brně?

Když jsem přicházel na Kladno, trenéři mi říkali, že nechtějí, aby Bowsie odchytal všechny zápasy jako loni. Také si potřebuje odpočinout. Takže jsem věděl, že budu mít svou příležitost. A pak záleží jen na mně, jak budu chytat.

Počítal jste s tím, že to bude už ve třetím kole?

Upřímně ne. Čekal jsem, že ještě minimálně jeden zápas. Ale jsem za to rád.

Jak jste spokojený se svým výkonem?

Je to tříbodová výhra, takže jsem nadšený. Celý tým hrál výborně. Ve třetí třetině jsme si pohlídali chyby, které jsme dělali v minulých zápasech. To je velké plus. Snad to takhle půjde dál.

Brízgala zavřel bránu a Rytíři zmákli i třetí třetinu. Konečně tak slaví výhru

Chvílemi to ale vypadalo, že vás zlobí odrazy puku o mantinel.

Jednou se mi to blbě odrazilo od nohy. Ale na té straně byla rolba. Měl jsem s tím počítat, protože tam led bývá horší.

Ulevilo se vám, že konečně přišly tři body?

Hodně. Oba předchozí zápasy jsme prohráli vlastními chybami a nedůsledností. Prostě blbostí. V Brně jsme si na to dali pozor a odměnou jsou tři body.

Minulé zápasy jste vedli o dvě branky a nakonec jste prohráli. Mohlo pomoci, že jste Brnu odskočili na tenhle rozdíl až v poslední minutě, kdy už s tím nejde moc dělat?

Je to dost možné! Udrželo nás to dost ve hře. Když mužstvo vede o dva góly, do třetí třetiny může opadnout soustředění. A když soupeři dáme čuchnout gólem, nastartuje se. Takže nám svým způsobem pomohlo, že byl rozdíl jen jednogólový a pořád jsme byli soustředění a vše hráli na doraz. Kdykoliv se to mohlo zvrtnout.

Když jste před třemi lety naskakoval zrovna v Brně, šlo o hodně. Byl jste takhle na startu sezony klidnější?

Ano i ne. Předtím jsem byl rozehraný. Tenkrát jsem do toho vlétnul narychlo, kdy se během rozbruslení zranil Denis Godla. To jsem na to neměl šanci myslet. Teď jsem to věděl dopředu. Navíc to pro mě byl první zápas sezony. Chtěl jsem předvést dobrý výkon, abych mohl dostat další šanci. Navíc jsme ještě neměli výhru. Takže se propojilo a nebylo to jednoduché. Ale po první třetině už bylo vše v pohodě.

Když budeme počítat i přípravu, letos jste nezažil, jaké je to prohrát.

To je pravda. Ale vůbec to tak neberu. Co jsem chytal v přípravě, tak týmy nehrají v plných sestavách. Navíc jsme hráli proti prvoligovým týmům. Samozřejmě mě to potěší, ale nedá se to brát tak vážně. V Brně to beru jako velkou výhru.

Jan Šejhl

Velvary se chystají na Baník. Uhlídají morový sloup, ale co s místní lokálkou?