Kladenským ovšem vycházejí v sezoně druhé třetiny. Herně sice nebyli lepší než Kometa, víc práce měl určitě výtečný Brízgala, ale hostující momenty byly také nebezpečné. Plekanec sám před Furchem neuspěl a domácím prošel navíc faul na něj, pak ale zase zafungovala spolupráce sparťanských odchovanců Michnáče a Procházky, který svým druhým gólem v sezoně poslal modré do vedení.

Brízgala v Brně umí. Asi je to můj dobrý soupeř, usmíval se maskovaný hrdina

Šlo o to, zda na třetí pokus Rytíři náskok po dvou částech udrží, dvakrát se jim to totiž nepovedlo. Jenže tentokrát sehráli závěrečnou pasáž vážně dobře. Aktivně a beze strachu o výsledek. Když bylo párkrát úzko, pomohl Brízgala a při pokusech Zaťoviče a nejnebezpečnějšího Komeťáka Šalého (17 let!) i trochu štěstí. Klepiš mohl dokonce pojistit náskok, ale Furch ho vychytal, přesto se nováček v kladenské sestavě první branky v dresu Rytířů dočkal. 39 vteřin před koncem obral hráče Komety o puk zamířil do odkryté klece. Symbolicky tak završil svůj zatím nejpovedenější duel, v němž dokonale bránil a pomáhal i dopředu.

„Po dobrém začátku jsme zbytečně dostali gól po nedomluvě kluků, ale ve zbylých dvou třetinách jsme měli hru pod relativní kontrolou, i když ve třech střídáních nás Kometa zavřela, tam to bylo hodně nebezpečné. Třetí třetinu už jsme kontrolovali – opět relativně. Možná se musíme naučit vyhrávat,“ hodnotil kladenský trenér Otakar Vejvoda.

Domácí Martin Pešout, původem Kladeňák, mínil, že jeho tým začal nervózně, uskakovaly mu puky a Kladno toho využilo k první brance. „Povedlo se nám po brejku vyrovnat a zápas se podle mne zlomil ve druhé třetině, kde jsme měli po přesilovce dvě tři dobrá střídání a Vincour dal dokonce tyčku. Měli jsme i další šance, bohužel z protiútoku js e dostali na 1:2 a pak jsme se přes veškerou snahu přes dobře bránící Kladno nedostali. Naše křeč vyvrcholila v závěru špatnou přihrávkou v power-play,“ řekl Pešout, jemuž citelně scházeli zranění Kundrátek a Strömberg. „Všechny vazby, na nichž jsme pracovali, se rozpadly, ale na to se nemůžeme vymlouvat, extraliga běží. Kladno hrálo výborně.“

Kometa Brno – Rytíři Kladno 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Branky a nahrávky: 8. Kollár (Šalé, Gulaši) – 7. Zikmund (Beran, Brodecki), 34. Procházka (Michnáč), 60. Klepiš. Rozhodčí: Hribik, Vrba – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváků:6 635.

Kometa: Furch – Ščotka, Holland, Kučeřík, Ďaloga, Gulaši, Černý – Zaťovič, Holík, Horký – Flek, Zbořil, Koblížek – Kollár, Malý, Šalé – Kratochvíl, Süss, Vincour – Dufek.

Rytíři: Brízgala – Brízgala – Dotchin, Kehar, Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis – Brodecki, Plekanec, Kubík – Procházka, Klepiš, Michnáč – Zikmund, Filip, Beran – Bláha, Indrák, Melka.

Kapitán Orlů Jiří Kraffer věří, že se budou prát o přední příčky