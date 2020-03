Burger tak dramatický závěr základní části nečekal, určitě ne pro Rytíře, jimž sám marně na sklonku kariéry pomáhal s návratem mezi elitu. „Jednu chvíli, kdy už měli obrovský náskok, tak už jsem věřil v záchranu, ale přišlo to, co přišlo. Nicméně poslední dva zápasy se Spartou a Brnem klukům strašně pomohly a šance pořád je,“ myslí si.

Zatímco Kladno přepadly potíže až s nástupem poslední čtvrtiny soutěže, Vítkovice se trápily prakticky celý rok. Vyměnily trenéry, dokonce i velkou část kádru. I Burger to sledoval s pochybnostmi. „Vidím to sice na dálku, ale událo se tam po minulé sezoně strašně moc změn. A nepovedlo se tým dát dohromady, pořádně nastartovat. Přišly porážky, to vás dostane dolů a pak je každý zápas strašně náročný. To je jeden z důvodů, proč jsou Vítkovice tam, kde jsou,“ uvažuje nahlas.

Dodnes si s některými vítkovickými spolubojovníky zavolá, přehled mu tedy nechybí. „Nicméně vše mám zprostředkovaně. Konec extraligy i u nich bude o momentálním rozpoložení. A když jsem četl o jejich zápase v Litvínově, asi se jim vůbec nepovedl. Teď na něj musí co nejrychleji zapomenout a koukat jen dopředu,“ myslí si a zavrhuje teorii, že by nyní pomohla razantnější kritika. „Z mé pozice to chce spíše uklidnění, odlehčení. Velká kritika teď ničemu nepomůže.“

I Burger zaznamenal pochybnosti některých fanoušků, kteří se nepřestávají divit mnoha výsledkům. poslední Kladno po jedenácti porážkách porazí velkokluby Spartu a Brno, Pardubice kosí konkurenci ještě delší dobu. proto se rojí spekulace a pochybnosti… „Já je v tom nehledám. Týmy zespoda prostě hrají o holý život, jsou to pro ně playoffové zápasy a dávají do nich všechno. Je to normální vývoj, že ti dole mají větší motivaci, zatímco ty shora čeká úplně nová soutěž, play off. A chystají se na ni,“ říká Jiří Burger a úvahy na téma: Plekanec přece nemohl svoje Kladno potopit, odmítá. „To se bude objevovat pořád, za mě je to ale bezpředmětná informace a nedovedu si představit, že tam takové věci mohly být. Atmosféra kolem závěru extraligy je zbytečně negativní, ale já to neovlivním,“ dodal borec, který v kariéře stihl 982 extraligových zápasů a v nich 718 bodů.

Kdo bude střílet rozhodující góly v posledních dvou extraligových kolech, to bude Jiří Burger sledovat také, každopádně i pod jeho vedením vyrůstají v Kladně hodně talentovaní dorostenci, kteří naposledy uspěli právě ve Vítkovicích v poměru 6:1.

U dospělých tak jasné výsledky ale nečekejte, spíše válku o každý metr ledu.