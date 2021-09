„Uzařeli jsme část sektoru proto, abychom eliminovali opakování porušení návštěvního a organizačního řádu a nevhodného chování," sdělil mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl.

Šest spodních řad domácího kotle v sektoru O zelo v Chomutově prázdnotou. Kladenští fandové se nejprve shlukovali nad nimi, od druhé třetiny se přesunuli do vedlejšího sektoru.

„Několik osob v kotli vhodilo před koncem základní hrací doby kelímek s pivem na vítkovického útočníka Roba Flicka, který odcházel z ledové plochy do kabiny, jenž se nachází pod sektorem O. Mimo zmíněného hráče byly už v průběhu utkání polity další osoby stojící pod sektorem O a zcela nepochopitelně také mládežníci, kteří se Rytířům starají o úklid ledové plochy během utkání,“ odůvodnili Rytíři preventivní uzavření sektoru v klubovém prohlášení.

Zdroj: Deník/František Bílek

Od svazu čekají pokutu, vymáhat ji můžou po hříšnících, kteří se přečinu dopustili. K dispozici mají na chomutovském zimním stadionu moderní kamerový systém.

„Myslím, že nějaké polévání pivem k hokeji nepatří, ale fanoušci utkání prožívají jako my, je to vyhrocené. Asi se to bude dít, akorát za to jsou nějaké pokuty, musíme se toho vyvarovat,“ odmítl forvard Rytířů Adam Kubík podobné chování.

V neděli od 13.30 hodin bude hrát Kladno ve svém chomutovském azylu ostře sledovaný duel s Litvínovem. Z nedalekého severočeského města se čeká nájezd litvínovských příznivců.