Tomáši, jak byste zhodnotil utkání s Kladnem?

Bylo super, že se nám po té dlouhé pauze podařil vstup do zápasu. Oba týmy byly zvědavé, v jaké je to zastihne formě. Nám to sedlo, dali jsme tři branky a odskočili. Kladno pak ale také ukázalo svoji sílu. Hlavně jim pomohly přesilové hry. Byli trochu lepší a dostali se i do vedení, ale my dokázali vyrovnat. Za naši bojovnost je bod pro nás určitě dobrý. Toho druhého je škoda.

Nepřepálili jste trochu začátek utkání? Ve druhé třetině to vypadalo, že vám došly síly.

Bylo to hodně tím, že jsme hráli tři oslabení. Nám to samozřejmě trochu síly vezme, naopak Kladnu to napumpuje krev do žil. Proto ta druhá část vyzněla lépe pro ně.

Jaké to bylo nastoupit proti Kladnu, za které jste odehrál skoro 200 zápasů?

Bylo to trochu speciální. Přeci jen tam znám hodně hráčů i trenérů nebo realizační tým. Chtěl jsem ale určitě vyhrát.

Už jste to někdy předtím zažil, abyste nastoupil proti týmu, kde jste takto dlouho působil?

Párkrát se mi to stalo v baráži s Kladnem proti Pardubicím. Je to takové hecování před zápasem. Proběhne nějaká výměna názorů, ale pak se začne hrát a jde to stranou. Člověk se soustředí na vlastní výkon.

Ve čtvrtek jedete do Frýdku, v sobotu hostíte Litoměřice. Je náročné vrátit se do tempa hned třemi zápasy v týdnu?

Poslední tři týdny jsme měli náročné tréninky. Ve středu si dáme nějaký lehčí trénink a ve čtvrtek opět hrajeme. Jde to sice rychle po sobě ale věřím, že jsme na to díky kvalitním tréninkům nachystaní a že to zvládneme. Budeme se snažit přivést zase nějaké body.

Jak zvládáte povinné testování?

Asi tak, že s tím nic neuděláme. Bereme to prostě, že to tak je. Jenom si vždy přejeme, ať jsme všichni negativní, protože člověk opravdu neví, co mu vyleze za výsledky. Přeci jen nemáme tak široký kádr, takže kdyby byl někdo pozitivní, tak by to byl problém.

Jiří Horák