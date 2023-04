Více věří Kladnu. V procentech to vidí 70/30. Bývalý generální manažer hokejového Zlína Martin Hosták se před baráží rozpovídal o obou týmech, ale i samotném systému, který na první pohled znevýhodňuje vítěze Chance ligy. „Mluví se o tom už od doby, kdy to vzniklo. Má to své pro i proti. Těžko říct, kdo má v tomto případě výhodu,“ přemítá spolukomentátor České televize.

Martin Hosták | Foto: Deník / Karásek Jan

„Prvoligový tým má za sebou vypjaté zápasy, půjde do toho potlučený. Ne každý navíc asi bude zdravý,“ mluví o nevýhodách šampiona druhé nejvyšší soutěže.

„Na druhou stranu bude po třech vítězných sériích v laufu, euforii,“ poukazuje na rozjeté Berany.

Kontrast snad nemůže být větší. Rytíři svůj poslední soutěžní zápas absolvovali už 5. března, od té doby odpočívali. Střihli si jen čtyři přípravné duely.

Ševci naopak v té době odehráli 15 těžkých bitev v play-off Chance ligy. „Kladnu to ale paradoxně i může uškodit. Chodit na tréninky a nehrát zápasy není nic jednoduchého, je těžké se motivovat. Proti rozehranému soupeři se pak do toho musí dostat,“ jmenuje Hosták věci, které by letošnímu účastníkovi Tipsport extraligy mohly zlomit vaz.

Mužstvo okolo hlavního trenéra Otakara Vejvody muselo do baráže už v uplynulé sezoně. Tehdejšího vítěze Chance ligy Duklu Jihlava porazilo 4:1 na zápasy. „Pro Kladno to může být výhoda, má s tím zkušenost. Prošlo si těmi nervy. Každá baráž je ale jiná,“ uvědomuje si někdejší GM Zlína.

„Pokud Kladno chce uspět, musí se soustředit na sebe a svoji hru. Do baráže musí jít jako extraligové mužstvo, využít toho, že hráči jsou zvyklí hrát rychleji, v jiném tempu,“ spatřuje recept na úspěch Rytířů.

Druhou sezonu se v brankovišti Kladna nachází Kanaďan Landon Bow. Zatímco v loňském ročníku odchytal všechny zápasy, včetně těch barážových, v tom letošním se mezi třemi tyčemi střídal s Adamem Brízgalou. „Pro Kladno je to spíše výhoda,“ zamýšlí se Hosták.

Klíčovým mužem v poli je poté bezesporu Tomáš Plekanec. 40letý útočník zažil další parádní sezonu, za 16 gólů a 33 asistencí nasbíral 49 kanadských bodů, jen o dva méně, než v ročníku 2021/2022.

V obou sezonách navíc absolvoval všechny soutěžní zápasy. „Celé to na něm stojí a padá, je to hvězda týmu. Kladno do poslední chvíle držel, aby se vyhnulo baráži,“ smeká před bývalým reprezentačním kapitánem. „Každou chvíli se k němu přidává někdo jiný – dobře si například vedl Martin Procházka.“

Kde by naopak Rytíři mohli mít slabiny? „Kromě zmíněné nerozehranosti je to disciplína, v průběhu sezony s ní bojovali. Chtěli hrát tvrdě, důrazně, často byli vylučovaní. Hodně i na to dojeli,“ poukazuje Martin Hosták na 214 trestných minut Kladna.

VŠE ZAČÍNÁ NAHOŘE

Zatímco poslední tým extraligy více než měsíc zůstával v pohotovostním režimu, Berani od 8. března odehráli 15 soutěžních zápasů, tři těžké série.

Od posledního utkání mají do neděle necelý týden na oddych. „Svým způsobem je to pro Zlín handicap. Záleží, jak je na tom zdravotně. Nevýhodou je, že nehraje ve stoprocentní fyzické formě,“ zmiňuje náročné duely.

V pondělí už chvílemi bylo znát, že zlínští hokejisté toho mají plné brusle. „Určitě se dá do té doby zregenerovat, odpočinout a doléčit šrámy. Na baráž je ale potřeba se připravit mentálně, hlava je daleko důležitější než fyzická kondice,“ míní Hosták.

Teď se v Baťově městě všichni baví o hokeji, úspěšném tažení v play-off. A vítězství v Chance lize. Několik měsíců zpátky však něco podobného bylo téměř nemyslitelné. „Ve Zlíně mám něco za sebou, nebylo mi jedno, když byl na dně,“ přiznává.

„Spíše jsem to ale sledoval zpovzdálí, mám svoji práci, komentuji extraligu. Na bližší pozorování tak nemám tolik času a prostoru.“

U Beranů se toho přes zimu událo hodně. Nejviditelnější změnou byla změna ve vedení klubu a příchod nového generálního manažera Roberta Hamrly. „Odshora dolů se toho dost změnilo, dostalo to nový rámec. Po začátečním klopýtání se to Zlínu nakonec podařilo stabilizovat po všech stránkách. Je to znát i na hře,“ všímá si Martin Hosták.

Baráž o Tipsport extraligu začíná už v neděli, prvním zápasem od 16.00 hodin. V pondělí se na Kladně pokračuje od 18.00 hodn.

Kdo podle Martina Hostáka uspěje v baráži? „Favorizuji Kladno. Mezi extraligou a první ligou je velký rozdíl. Kdybych to měl dát na procenta, tak by to bylo 70/30,“ odhaduje závěrem bývalý útočník.