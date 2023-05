V pátek 19. května oslavil bývalý hokejový brankář Kladna Zdeněk Vojta starší 85. narozeniny. Patří mezi legendy kladenského hokeje, zejména v 60. letech ho fanoušci hodně brali.

Miroslav Termer (vlevo) a Zdeněk Vojta tvořili brankářskou dvojici Kladno od 60. do začátku 70. let. | Foto: archiv

Narodil se v Kladně, kde také odchytal drtivou část svojí kariéry, celkem to bylo 15 sezon (1955/56 a 1956/57 a 1960/61 až 1972/73). Za tu dobu odchytal 198 ligových zápasů (vše v nejvyšší soutěži), v ostatních zápasech pak přidal 221 startů. Více ligových zápasů za Kladno odchytali jen Miroslavové Krása a Termer, Zdeněk Orct a Lukáš Cikánek.

O první kladenský titul přišel Zdeněk Vojta kvůli povinné vojenské službě. Stejně jako legendární útok Vimmer – Karas – Lidický tehdy sloužil v Jihlavě. Z vojny se do Kladna vrátil obloukem přes Plzeň, která tehdy řešila absenci kvalitního brankáře.

Vrátil se na počátku šedesátých let, kdy se v kladenské bráně střídal postupně s Jiřím Kulíčkem či Miroslavem Termerem. Naposledy se v kladenském dresu objevil 25. dubna 1973. Tehdy se hrál čtvrtý semifinálový zápas play-off, a protože Kladno předchozí tři (s Termerem v brance) prohrálo, dostal příležitost zastavit rozjetou Jihlavu právě Zdeněk Vojta. To se ale nepovedlo, Kladno tehdy prohrálo 1:4, celkově na zápasy pak 0:4 a muselo jen do série o třetí místo. Tam už ale chytal opět Termer.

Po konci v Kladně chytal Vojta ještě rok v nižší soutěži za Kolín.

Hokejovou kariéru udělal také jeho syn Zdeněk Vojta mladší. Ten hrával v útoku a byl výborným střelcem, ještě víc pak vynikl jako trenér a také jako vysokoškolský pedagog.

Jan ŠEJHL