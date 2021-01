Rodák z Jindřichova Hradce a odchovanec tamějšího hokeje přestoupil v roce 1958 do Kladna. Zde hrál nejprve za dorost a béčko dospělých, ale po absolvování vojenské služby v Dukle Litoměřice a Dukle Opava se v první polovině 60. let prosadil trvale do kladenského hokejového áčka. Za Kladno pak hrál až do roku 1970 a v kladenském dresu nastoupil k 309 utkáním, ve kterých nastřílel 81 branek. Bilanci v nejvyšší soutěži má 184 zápasů a 29 branek. V roce 1970 přestoupil do Mladé Boleslavi a o dva roky později do Lovosic.

V polovině sedmdesátých let ukončil hráčskou kariéru v kladenském béčku.

Trenérské práci se začal věnovat ještě jako aktivní hráč a při ní na sebe upozornil především v osmdesátých a první polovině devadesátých let. Tehdy trénoval především kladenské dorostence a jako kouč vedl některé pozdější reprezentanty České republiky. Zároveň se zapojoval i do činnosti mužstva kladenských hokejových veteránů.

Hokej hráli aktivně i jeho synové, vnuk David dokonce hraje nejvyšší soutěž.

S hokejem jste začínal v rodném Jindřichově Hradci. Jak jste se vůbec dostal na Kladno?

Po maturitě na jindřichohradeckém gymnáziu jsem šel studovat nástavbu na hornické průmyslovce v Kladně a proto jsem do Kladna i přestoupil.

A jak vypadaly vaše hokejové začátky na Kladně?

V Jindřichově Hradci jsem hrál už v sedmnácti za dospělé. Když jsem přestoupil na Kladno, vrátil jsem se do dorostu a nastupoval i za béčko dospělých. Pak si mě a Baču Hraběte vytáhl známý trenér Vlastimil Sýkora na zkoušku do áčka. To už mě ale čekaly dva roky vojny a za kladenské áčko jsem pravidelně nastupoval až po ní.

Ještě v první polovině 60. let jste kromě hokeje prý chodili normálně do zaměstnání. Co je na tom pravdy?

Je to tak. I když jsme pracovali na zkrácený úvazek, do práce jsme normálně chodili a trénovali až po ní. Já sám to zažil asi dva roky.

V kladenském útoku jste nastupoval nejčastěji s Hrabětem a Volkem, když Volek odešel do Sparty, nahradil ho Markup. Zahrál jste si v útočné lajně i s jinými spoluhráči?

Jednu sezonu jsem hrál levé křídlo vedle československých reprezentantů Volfa a Proška.

V osmdesátých a částečně i devadesátých letech jste trénoval kladenské dorostence. Na které své svěřence nejvíce vzpomínáte?

Vedl jsem množství výborných hokejistů. Někteří z nich to dotáhli až do národního týmu. Uvedu třeba brankáře Milana Hniličku a Jardu Kameše, nebo útočníky Pepu Zajíce, Zdeňka Eichenmanna a Radka Gardoně.

Hokej hraje v současné době na vrcholové úrovni i váš vnuk David. Nyní působí v extraligových Vítkovicích, kam ho vyměnila ve středu Plzeň. Myslíte si, že se na Kladno vrátí, třeba když se kladenskému týmu podaří návrat do nejvyšší soutěže?

Moc bych si to přál, a to i kdyby se Kladno do extraligy nevrátilo.

Děkuji mnohokrát za rozhovor a k vašim osmdesátinám přeji především pevné zdraví a také co nejvíce radostí v dalších letech.

ADOLF STACH

Narozen: 28. ledna 1941 v Jindřichově Hradci

Bydliště: Kladno-Švermov

Zaměstnání: starobní důchodce

Koníčky: rybaření, zahrada, rekreační tenis, sledování sportu

Luboš HORA