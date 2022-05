Ale s kým? To nikdo prozradit nechce. "Opravdu nic nevím, možná tenhle týden," řekl Deníku mluvčí rytířů Lukáš Jůdl.

A tak se dá jedině spekulovat a podle loňských dobrých zkušeností s Instagramem, kdo začne sledovat profil Rytířů, je podepsán. Letos je to Martin Procházka, Roudničák, který hrál naposledy v Litoměřicích a pomáhal Kladnu v části sezony, kdy se potřebovalo zvednout.

Procházka je přesně tím hráčem, jaké Jágr shání: má nepochybný talent, ale v jeho kariéře se něco zadrhlo a potřebuje pomocnou ruku. On skutečně platil v mládí za obrovský talent, ale přibrzdilo ho, že vyrůstal na Spartě, kde to měli mladí v té době dost těžké. Prošel několika hostováními (včetně Kladna) a nikde to nebylo ono. A tak se vrátil téměř domů, do Litoměřic, kde pookřál. Je mu teprve 28 let, tedy je v nejlepším věku. Pokud bude zdráv, může být znatelnou posilou.

Slavný trenér do Kladna?

Další jména jsou už ryzími spekulacemi, které vůbec nikdo nepotvrdil, ale někteří fanoušci tvrdí, že o tom slyšeli a že to bude jistě pravda. Pravdy na tom bývá maximálně polovina.

Že přijde trenér Alois Hadamczik, tomu se úplně nechce věřit. Jasně, s Jaromírem Jágrem i Tomášem Plekancem má bývalý kouč reprezentace nadstandardní vztah, kladenský tým vždy rád pohostí u sebe v Kravařích, když Rytíři hrají na severu Moravy. Ale zkušenost s nekladenskými trenéry není v klubu dobrá, ten zatím poslední, Jiří Čelanský, měl dokonce historicky nejhorší výsledek, když skončil v I. lize pátý a prohrál čtvrtfinále.

Nicméně Hadamczik hovořil během sezony o Kladnu hezky, chválil jeho hru a měl jasno, že tým nesestoupí: nespletl se.

Co Rytíři musí vyřešit? Odešli mu dva zásadní hráči Nick Hlava do Litvínova a Marek Baránek do Plzně. A tak hledalo první levé křídlo a ofenzivně laděného obránce. Jako elitní útočník by mohl být Ladislav Zikmund, jen by se posunul v hierarchii týmu, ale tak dobře tmelil druhou formaci, že na tohle Jágr s Burgerem a Plekancem nebudou chtít sahat. Hovoří se o příchodu Anthonyho Camary, jehož už nechtěly Pardubice. Je náladový, pár kol vám třeba vůbec nedá gól, po ledě se plouží, ale talent má obrovský. A když se mu chce, vytvoří si za zápas klidně několik šancí. V týmu, kde bude opět s největší pravděpodobností řada zámořských hráčů, by se možná cítil lépe než na východě Čech, kde je navíc na hokejisty kladen ještě větší tlak než v Kladně. Camara však nemá nízký plat, to je jisté.

Co Brady Austin?

Další Kanaďan je už v Kladně prověřený. Rekordman extraligy odešel od Rytířů po sestupu do Ruska, ale nebylo to tam ono. Podepsal pak Tappaře Tampere a se slavným finským klubem vyhrál titul. Těžko se tedy bude vracet, tahle spekulace se nezdá uvěřitelná.

Jiní Kanaďané ale klidně přijít mohou. Nicméně jejich případný výběr neznámých také pokaždé nevyjde a stává se loterií. V Kladně o tom letos přesvědčila trojice Ciampini, Kristo, Donaghey, která na extraligu v dané chvíli neměla, nebo spíše nebyla posilou. To Bow, Wood a Dotchin ano a ti by údajně všichni měli v klubu pokračovat. Už však ne s kanadským koučem Nickem Paulem, ten podle zpráv Deníku má jiné angažmá.

Trh může ovlivnit také situace v ruské KHL. Z ní se budou vracet hlavně Skandinávci do svých lig, možná i Češi, tím se uvolní řada jiných borců, pro které nebude najednou tolik prostoru. Možná proto Jágr ještě vyčkává, moudře.

Frolík už má podepsáno

Fanoušci by rádi v klubu viděli také Michaela Frolíka, tady je ale musíme zklamat. Ten už má podepsáno na další sezoně ve švýcarském Lausanne, kde odehrál i uplynulou sezonu. Klub spoluvlastní Češi Zdeněk Bakala a autor slavného zlatého gólu z Nagana Petr Svoboda.

Z Frolíka tedy (zatím) nic nebude, ale posily Jaromír Jágr určitě sehnal a třeba je brzy prozradí. Ostatní klubu už to udělaly, ale Jágr je v tomhle přece jen tajemnější.

