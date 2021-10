Původ antipatie vůči Jágrovi můžeme najít v nedávné historii. V březnu 2020 hrála Verva existenční duel o záchranu s Kladnem. Kdyby nevyhrála, zahučela by do druhé nejvyšší soutěže místo Rytířů ona. Jágr byl tehdy ústřední postavou Středočechů, před vyprodaným stadionem často diskutoval s rozhodčím, byl zkrátka vidět nejen díky svým výkonům. Litvínovští vyhráli 5:2, na slavnou „68“ se pískalo.

Osobnosti jsou vždy trnem v oku. V Litvínově obzvlášť

Asi se ptáte, proč zrovna v Litvínově mají fanoušci na Jaromíra Jágra takovou pifku? Historie je dlouhá, začíná už vzájemnou antipatii litvínovského a kladenského kotle, v minulosti mezi oběma tábory dokonce došlo k fyzickým konfliktům. Litvínovští fans jsou známí svojí nesmiřitelností vůči osobnostem soupeře, které dráždí nejen svým slavným jménem, ale třeba i diskuzemi s rozhodčími nebo jinak vybočují z normálu. Příklady z minulosti? Žemlička, Duda, nyní například Smoleňák. Jágr do téhle rovnice zapadá. Navíc - úspěch se neodpouští, a když se navíc jedná o tak silnou (a v poslední době i rozporuplnou) osobnost, jakou „68" bezesporu je, je jasné, že jedna plus jedna budou nejen na litvínovském jihu dvě. Není to ale jev nikterak neobvyklý, ve světě se píská na Ronalda i Messiho. I oni jsou za své debaty se sudími často fanouškům soupeře trnem v oku. Pravdou ovšem je, že Jágrovi často tuzemští arbitři odpouští to, za co ostatní nemilosrdně trestají. V tom mají zajísté diváci ze svérázného severu Čech pravdu.

Olej do ohně přilil zářijový vzájemný zápas, který se hrál v září v Chomutově, kde je Kladno v této sezoně doma. Jágr dal „chemikům“ dvě branky, na jednu přihrál. Opět často řečnil se sudími, z pohledu litvínovských fanoušků zbytečně. Vrchol pak přišel v momentě, kdy si legendární hráč dovolil posunky vysvětlit, že vyloučení hráče Vervy bylo oprávněné.

Ikonickou se stala fotografie, na níž fanoušci Severočechů ukazují na Jágra přes plexisklo zdvižené ukazováčky. „Ona fotografie vzbudila ohromnou reakci na sociálních sítích. V komentářích se zvedla obrovská nenávist vůči nám. Přitom tu situaci zapříčinil výkon rozhodčích, kteří Jágrovi tolerovali, co by řadovým hráčům netolerovali,“ uvedl tehdy šéf fanklubu Ropáci on Tour Jan Ptáček na svém facebookovém profilu. „Co Jágr čekal? Že mu zatleskáme a začneme skandovat: Jarda má pravdu? Ne. Padlo pár jedniček směrem k ledu a pár výkřiků. Každý hokejista musí počítat s tím, že každá akce přináší reakci.“

Není bez zajímavosti, že mezi Litvínovem a Kladnem byla rivalita už v minulosti. Především pak mezi fanoušky. Po návratu nejikoničtější hokejové postavy naší historie ale eskaluje. Co se stane v neděli v Litvínově?

Domácí mužstvo potřebuje za každou cenu bodovat, po dvou domácích výhrách přišly zase dvě porážky, v tabulce je v nebezpečném pásmu. A Kladno to je na tom bodově ještě hůře. „Ten zápas pro nás bude ohromě důležitý. Škoda, že jsme to minule nezvládli doma s Třincem, měli jsme to dobře rozehrané,“ uvědomuje si obránce Litvínova Patrik Demel.

Mužstvo kouče Vladimíra Országha v týdnu posílil útočník Matěj Chalupa, který se neprosadil do prvního týmu Chicaga. Proti Kladnu může debutovat. „Podle mě má Litvínov dobré mužstvo. Doufám, že se zvedne. Já se potřebuji hlavně zase rozehrát. Chytit nějakou formu a dostat se do toho,“ vyhlíží svou premiéru. Ústředním tématem nedělního boje ale bude start Jaromíra Jágra v nepřátelském prostředí litvínovského zimního stadionu.