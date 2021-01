„V týmu máme jenom amatéry a pravidla jsou jasná – nesmíme tím pádem nejen hrát, ale ani trénovat. Trvá to už od 10. října a musíme vyčkat, zda se ještě sezoně v nějakém zkráceném módu dohraje, nebo ne. Deadline, kdy bychom nejpozději museli začít s přípravou, je podle mého názoru tak 15. ledna,“ říká manažer klubu Ivan Záleský.

Podle posledních zpráv se spekuluje, že úprava protiepidemiologického systému PES bude ke sportovcům mírnější, nelze nyní predikovat, že druhá liga do boje půjde. Proti hovoří několik věcí. „Abychom byli všichni očkovaní, to rozhodně tak brzy nebudeme. Abychom platili testy, to také všichni nezvládnou. Navíc některé kluby nemají ani ledy, jejich výroba je u nich vázána na mládež a ta také nehraje. A koneckonců i my ve Slaném můžeme hrát jen do 31. března, pak začne rekonstrukce střechy,“ vyjmenovává Ivan Záleský důvody, proč v dohrání ročníku moc nevěří.

Aktuálně je podle něj druhá liga rozdělena zhruba na tři tábory. Jeden by rád sezonu dohrál už proto, že do ní šel s ambicemi na postup. Ve druhé skupině jsou kluby, které vyčkávají a ve třetí ty, kteří už sezonu víceméně vzdali a chtějí se připravit spíš na tu další. „Nás řadím do skupiny druhé, klidně bychom ještě hráli. Ale zda to bude možné, to si opravdu netroufám odhadovat.“

Řisuty paradoxně nemrzí jediná věc, že v případě rozjezdu soutěží nebudou moci za stadiony diváci. „Tohle bohužel známe i z jiných sezon, moc fanoušků na nás bohužel nechodí,“ dodal Ivan Záleský.