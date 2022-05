Čermák působil na lavičce Kladna poslední čtyři sezony. V roce 2019 pomohl společně s Jindřichem Lidickým a Janem Kreglem Rytířům k návratu do extraligy po pěti letech. V další sezoně Kladno sestoupilo zpět do první ligy.

V ročníku 2020/21, kdy Lidického nahradil po Čermákově boku asistent Jiří Burger, se klub opět vrátil mezi elitu. V tomto ročníku skončilo Kladno na předposledním, 14. místě a díky úspěšné baráži proti prvoligovému šampionovi Jihlavě se v nejvyšší soutěži udrželo.

"Získali jsme na Davida velmi dobré reference, zájem o něj měly i jiné extraligové kluby, a tak jsme moc rádi, že si vybral naši nabídku," řekl generální manažer Motoru Stanislav Bednařík. Čermák na pozici asistenta nahradí Patrika Martince, který zamířil na stejnou pozici do pražské Sparty po bok nového kouče Pavla Patery.

Austin má titul s Tampere

Hezká věc se povedla kanadskému obránci Brady Austinovi. Borec, který na sebe výrazně upozornil právě v Kladně, kde v sezoně 2019/20 získal 43 bodů a stanovil extraligový rekord mezi obránci, získal s Tapparou Tampere mistrovský titul.

O Austinově návratu do Kladně se před sezonou spekulovalo i proto, že předešlá sezona v KHL mu tolik nevyšla. Nakonec ale odešel do slavného finského klubu, kde se mu dařilo. Získal 13 bodů, v play off dalších sedm a hlavně byl skvělý v hodnocení účasti při vstřelených a obdržených gólech. V základní části měl +21, v play off +5.

