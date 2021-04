„První třetina nebyla z naší strany ideální. Byli jsme nervózní a odevzdávali puky, které jsme mohli mít. Od druhé třetiny jsme se zklidnili, byli víc na puku a tvořili si šance,“ konstatoval David Čermák.

Podle něj chtělo hrát mužstvo i ve třetí třetině co nejvíc aktivně, ale vše si zkomplikovalo vyloučením. „Naštěstí jsme soupeře do větších šancí nepustili,“ oddechl si, i když úplně pravdu neměl, Dukla dvě tři šance vytěžila.

A jak to bude ve čtvrtek v Kladně, kdo uspěje podle Davida Čermáka? Rozhodne i štěstí? „Zápasy jsou strašně těsné. My se musíme nachystat a zlomit doma ty tři porážky. Bude to sedmý zápas, ale ten pro nás byl už dneska – stáli jsme u zdi,“ řekl Čermák s dovětkem, že pokud Kladno nepostoupí, bude to brát jako neúspěch.

Jihlavský první muž střídačky Viktor Ujčík mínil, že jeho týmu chybělo více štěstí. „Šli jsme do vedení, kluci zaslouží absolutorium. Bohužel hokejka za bránou nám zabránila v rozehře, nicméně to patří k hokeji. Někdy se to otočí k vám, jindy ne. Měli jsme břevno, šance,“ litoval.

Tým však chválil, prý když prohrát, tak takhle. „Nemáme se zač stydět a pojedeme na sedmý zápas do Kladna. Síly na něj určitě najdeme, kluci si sedmý zápas proti Kladnu užijí. Budou se rvát jako psi a já doufám, že poznáme tu lepší stránku hokeje, který umí být i krutý,“ dodal trenér Jihlavy.

Ten se ještě vyjádřil k jihlavskému podnětu na dodatečné potrestání Stěpana Zacharčuka za zákrok na Matěje Pekra v zápase číslo 5. Ujčík je sice šéfem disciplinárky, ale pouze pro extraligu. Tady rozhodovali jiní a rozhodli ve prospěch ruského beka v rytířské zbroji. „Respektujeme to, i když se nám zdálo, že zákrok nebyl košer,“ použil Ujčík židovský výraz a nechtěl komentovat, zda Jihlava bude dávat další podnět za sekeru Suchánka na Pekra při přesilovce. „Koukneme se a uvidíme.“