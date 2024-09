Na úvodní zápas do Hockeytownuu přišlo 9 982 diváků

Start do nového ročníku extraligy se hokejistům Kladna podle předpokladů nepovedl. Na půdě Pardubic, které disponují kádrem plným hvězd, neměli šanci a padli vysoko. Výhru domácího superfavorita řídili hráči, kteří ještě nedávno hráli NHL, ať už Jiří Smejkal, Martin Kaut nebo Lukáš Sedlák. V pátek čeká Rytíři podobně silný sok, pražská Sparta.

Hlavní hvězdy večera Roman Červenka jako obrovská posila Pardubic a Jaromír Jágr na druhé straně na prahu své poslední sezony trénovaly v létě často společně, teď zkřížily zbraně. Šéf kladenského klubu byl v nevýhodě, jeho tým byl outsiderem zápasu. Nakonec obě velké postavy českého hokeje a sportu bodovaly shodně jednou asistencí, ale tři body do tabulky bere Červenkův tým.

Rytíři sice v první třetině zkusili sympatický bruslivý a otevřený hokej, ale domácí ukázali jasně, v čem je jejich síla. Počkali si na šance a ty proměnili, ani k tomu nepotřebovali velké úsilí. Skóre otevřel Smejkal a pak z hodně přísné přesilovky udeřil ještě Kousal.

Výroky rozhodčích se hostům zdály chvílemi zvláštní, ale nic to neměnilo na pardubické převaze, a tak do půlky duelu bylo po dalších zásazích Kauta a Sedláka 4:0. Hosté se zmohli jen na tyčku Pytlíka, jehož lajna s Filipem a legendárním Jágrem byla nejlepší kladenskou.

Nakonec se také ve třetím dějství postarala o jediný kladenský gólový úspěch, když Jágr vypálil a Filip doklepl puk za záda brankáře Willa.

Zápas pak ukončil opět Kaut v přesilovce pět na tři a uspokojil nacpanou pardubickou arénu.

Trenér Pardubic Marek Zadina uznal, že úvodních pár minut byl soupeř aktivnější. "Lépe bruslili, ale postupem času jsme se zlepšovali, přebírali jsme iniciativu. První třetinu jsme uhráli 2:0, to nás zklidnilo, začali jsme hrát hokej, který si představujeme a myslím, že jsme odehráli dobrý zápas," byl rád Zadina.

Kladenský David Čermák mínil, že se jeho mužstvu povedl dobrý vstup do zápasu. "Bohužel jsme z tlaku a šancí nevytěžili vedení. Když se potom Pardubice dostaly do vedení 2:0, tak se uklidnily a prokázaly svoji kvalitu. Už nás vlastně nepustily do hry," řekl kouč Rytířů.

Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). Branky a nahrávky: 8. Smejkal (Sedlák, Červenka), 19. R. Kousal (Radil), 29. Kaut (R. Kousal), 31. Sedlák (Červenka), 48. Kaut (Čerešňák) – 43. Filip (Jágr, Pytlík). Rozhodčí: Hribik, Pilný – Hynek, Svoboda. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 9982.

Pardubice: Will – Hájek, Čerešňák, Dvořák, Šustr, Vála, D. Musil, Houdek – Smejkal, Sedlák, Červenka – Radil, R. Kousal, Kaut – Paulovič, T. Zohorna, Herčík – Mandát, Poulíček, Vondráček.

Kladno: Brízgala – Ticháček, Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Hanousek, R. Jeřábek – Tralmaks, Hults, M. Procházka – Smoleňák, Melka, Jarůšek – Jágr, Filip, Pytlík – S. Redlich, Bláha, Strnad – Straka.