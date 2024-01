Nabitý den prožila nová posila kladenských hokejistů Martin Nemčík. Po dopoledním oznámení zažil hned svou premiéru na ledě Litvínova. Přestože jeho debut nebyl vítězný, jednatřicetiletý zadák neskrýval velkou radost z nové štace. Přeci jen se potkal v jedné kabině s Jaromírem Jágrem, kterého měl doma na plakátu. Rodák z Bratislavy se hned ukázal v bitce s nepříjemným Havelkou. Prozradil také, že jeho vzorem je Zdeno Chára, který je spojený s Trenčínem, odkud právě Nemčík do Kladna dorazil.

Bitka dvou Martinů - litvínovského Havelky a kladenského Nemčíka. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Kladnu zase scházel krůček alespoň k remíze. Co tedy chybělo?

Sledoval jsem, že kluci měli těsné zápasy. A vždy se stala nějaká chybička, která se trestá. V české extralize jsou špičkoví hráči, kteří nepotřebují moc chyb, aby je využili.

Rozhodly v Litvínově o výsledku individuální chyby?

Nemyslím si, že by to bylo tím. Je to týmový sport. Když jeden udělá chybu, jsou tam od toho další, aby pomohli.

Marné dotahování. V Litvínově dojeli Rytíři na první třetinu a bídnou koncovku

Jaké jsou vaše pocity z vašeho prvního zápasu za Kladno?

Věřil jsem, že to bude debut se šťastným koncem pro nás. Je to splněný dětský sen si zahrát českou extraligu.

Hned jste se zapsal do statistik bitkou. Co se tam stalo?

Vyplynulo to ze souboje u mantinelu. Nebudu se bránit tomu jít do bitky. Je to moje role. Půjdu do každé bitky.

Takže se bitek nebojíte?

Mám takovou pověst. Tady se hned ukázalo, že česká extraliga i chlapi jsou tvrdí. Nechám na jiných, aby zhodnotili, kdo ji vyhrál. Ale celkově to bylo vyhecované. Když se hraje na hraně, je to super hokej. To má rád snad každý.

Potvrzeno, Rytíře posílil obránce Nemčík. Nastoupit by měl už v Litvínově

Přeci jen bitek v moderním hokeji celkem ubývá…

Je pravda, že už jich tolik není. Ale mám rád ten oldschool hokej, ke kterému to patří. Hrát jednoduše, mastit to tam.

Přeci jen obrana je na souhru citlivější. Tak jak to sedlo?

Začínal jsem s Bábou. Je to šikovný kluk a moc mi pomohl. Potom se to točilo a každý hrál s každým. Kluci jsou super, tak to bylo v pohodě.

A co české tempo?

Tempo i nasazení je oproti slovenské extralize úplně jiné. Navíc je tu menší kluziště a na ledě je to rachot. Hraje se tu rychle a pro diváky je to zajímavé.

Přestávka po zranění byla dlouhá, říká Mitens. Nastartovat se chce v Kladně

Jak to pro vás byl hektický den, když vás Kladno dopoledne oznámilo a hned večer jste naskočil do zápasu?

Pro mě je velká čest. Jsem rád, že jsem dostal možnost tu hrát. Budu se snažit z toho vytěžit co nejvíce a pomoci týmu. Už v létě byl z Kladna zájem. Tehdy mě ale Trenčín nepustil. Jsem rád, že jsme se dohodli, že můžu přijít do Kladna dokončit sezonu.

V Kladně vás čeká boj o přežití. Jak se s tím popasujete?

Je to velký tlak. Ale musíme se s kluky stmelit a jít od zápasu k zápasu, od tréninku k tréninku.

Jaké to je ještě po třicítce vyrazit za hranice?

To se nestává každý den. Ani nevím, jak bych to řekl. Je to nevídané, že i po třicítce dostanu šanci v české extralize. Vážím si toho. Když přišla ta šance, nerozmýšlel jsem se ani vteřinu. Titul s Banskou Bystricou byl velký úspěch, ale přestup do Čech je ještě výš.