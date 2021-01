Jaký byl z vašeho pohledu zápas proti Porubě?

Za mě to bylo asi nejtěžší utkání v soutěži. Šli jsme do něj s respektem, protože Poruba je asi náš největší protivník v cestě za postupem. Myslím, že to bylo dobré utkání z obou stran. Mělo to náboj – a o tom hokej je. Naštěstí jsme vyhráli.

Otevřel jste gólový účet zápasu. Jak se celá situace zrodila?

Ráča (Marek Račuk) má tyhle situace rád, protože umí dobře přihrát. Ještě jsem si na něj trochu zařval. Pak už to bylo lehké.

Vyrovnání přišlo po pouhých šesti vteřinách. Pokles pozornosti?

Abych řekl pravdu, vůbec jsem to neviděl. Po střídání jsme si na lavičku sedli a všiml jsem si gólu až z opakovačky na kostce. Myslím, že si to ještě rozebereme. Ale podle mne jsme byli dobře koncentrovaní s jasným cílem proti Porubě vyhrát.

Přihrával jste i na vítězný gól Rostislava Marosze. Byl to nějaký sehraný signál?

Sehrané to nebylo. Šel jsem napadat, přečetl jsem hru a viděl jsem, že hráč bude chtít dávat puk za bránu. Tak jsem si tam vyčůraně počkal. Chytl jsem puk, Rosťa si zařval, já mu přihrál a on trefil.

Zrovna Marosz už několikrát dal gól, když se zjevil v dobré pozici před bránou…

On je v tomhle dobrý. I na tréninku si umí najít místečko před brankou a využívá toho.

V první třetině zaujala komická situace, kdy jste po přesilovce nepustil na led druhého beka…

Je to tak. Viděl jsem, že máme puk a chtěl jsem hrát. Chtěl jsem to ještě zkusit. Ani jsem si nevšiml, že už je po trestu, tak na mě střídačka řvala. Ale zareagoval jsem asi tak na popadesáté. Vůbec se mi nechtělo (směje se).

Jaký máte pocit ze souhry vaší lajny s Markem Račukem a Rostislavem Maroszem?

Hrajeme spolu třetí, čtvrtý zápas. Ještě to není úplně dokonalé, jak si to představujeme, ale sedí nám to. Může to být ještě lepší.

Vnímali jste Porubu s ohledem, že byste se mohli potkat v play off?

Osobně si myslím, že Poruba je náš největší konkurent. Ofenzivní sílu mají obrovskou, o tom nemůže být pochyb. V play off to pak bude těžký oříšek. Věřím, že se s nimi potkáme.

Během týdne vás ještě čeká Jihlava, rozjetá Třebíč a překvapení letošní sezóny v podobě Vrchlabí. Vše zápasy s elitní šestkou. Jak se připravit?

Čeká nás těžké období. Musíme makat a vyhrávat. S týmy kolem nás bude každé vítězství ještě důležitější. Je potřeba dostat se do pohody a ostatním odskočit.

Jan Šejhl