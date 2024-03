Hokej sice aktuálně v Kladně tolik netáhne, ale na legendární české a německé borce včetně mistrů světa si tisícovka fanoušků v sobotu večer podívat přišla. Ať to byli Tomáš Vlasák, Jaroslav Bednář, Radek Duda, nebo hlavní postava domácích fanoušků Tomáš Plekanec. U Němců vzbuzoval pozornost zejména Martin Ančička, kladenský odchovanec, který už roky žije v Německu. Češi díky velkému závěru vyhráli zápas 8:4.

Česko - Německo veteránů - nástup na kladenský led | Video: František Zaťko

Na úvod zazněly státní hymny, ale lehce napjatou atmosféru rozštěpili sami hokejisté, kteří si stříhali o to, kdo bude mezi veterány uklízet puky. "Já se tam jenom nachomejtl," usmíval se Tomáš Plekanec, jeden z nejmladších na ledě, který prý doma bitvy kámen, nůžky, papír neustále vyhrává, ale tady slavil Jaroslav "Bedýnka" Bednář.

Právě hračička Bednář spolu s novým manažerem Mladé Boleslavi Tomášem Vlasákem zářili nejvíc, oba se podepsali pod čtyři góly a v závěru řídili český obrat, když vedení Němců 4:3 přetočili na 8:4 pro Česko.

A tak byli trenéři Jan "Gusta" Havel s Milanem Novým maximálně spokojeni. "Je fajn vidět kluky, se kterými jsme hráli a legendy, které nás vedly," pokyvoval Tomáš Plekanec, který také publikum potěšil jedním vstřelený gólem a v závěru si užil děkovačky od kladenských fanoušků. "Je vždycky příjemné, když vás vyvolávají, že nezapomněli. Doufejme, že jim to vydrží na baráž, která Kladno bohužel opět čeká, ale věřím, že kluci kvalitu mají a extraligu uhájí. Letos i po mém odchodu z týmu hráli dlouho výborně, byli na vlně, pak se to bohužel zlomilo," připomněl Plekanec, jenž v úvodu extraligy ještě hrál, ale pak kvůli problémům se zády ohlásil konec kariéry.

Po patnácti letech je ve fotbalové reprezentaci Kladeňák

Tu už dávno uzavřel Martin Ančička. Obránce, který se kdysi ve velké kladenské konkurenci neprosadil, a tak odešel do třetí německé ligy. Z ní se vypracoval do nejvyšší a pak i do německé reprezentace. "Loni jsem tady byl poprvé po dlouhé době, letos znovu. Na tomhle stadionu jsem vyrostl, strávil tu celé mládí. Jsem tu jako doma," usmíval se Ančička, který německé reprezentanty provedl Prahou a pak málem vítězně i zápasem. Sám však vývoj duelu nepřeceňoval. "(čeští) Kluci to trošku podcenili. Pak zapnuli a ukázali, co uměj," usmál se muž zajímavého osudu, který v Německu stihl nejen skvělou kariéru, ale také s manželkou (Kladeňačkou) vychovali aktuálně brankáře Kölnu Tobiase Ancicku.

Kromě toho zastupuje jako agent nejlepšího kladenského hokejistu současnosti Jiřího Ticháčka. "Teď mu ale dělá agenta spíš Jarda Jágra," opět se usmál při otázce na aktuální výjezd dvojky Jágr - Ticháček do Pittsburghu.

Vážně už dodal, že Ticháček na NHL v budoucnu rozhodně má, což sice aktéři sobotní exhibice už ne, ale jeden z největších Čechů v historii kanadsko-americké ligy Tomáš Plekanec dodal, že jim už stačí zahrát si v klidu pro pobavení tribun i sebe. "Nebyl to sice úplně sranda zápas, občas to jiskřilo, ale celkově to bylo hlavně na pohodu," dodal.

Česko – Německo 8:4 (1:1, 2:1, 5:2)

Branky a nahrávky: 5. Heš (Bednář, Vlasák), 18. Svoboda (Duda, Sedlák), 30. Plekanec (Král), 39. Vlasák (Bednář, Ťoupal), 42. Bednář (Vlasák), 44. Duda (Sedlák, Svoboda), 45. Vlasák (Bednář, Blatný), 45. Rachůnek (Heš) – 12. Ficenec, 27. Kunz (Bräuner), 36. Schütz, 36. S. Ziesche (Schütz, Gawlik). Rozhodčí: Dundr, Ondráček – Havel, Řešátko. Diváků: 950.

Česko: Neuvirth (26. Kopřiva) – Mojžíš, Ščerban, Novák, Heš, Škoula, Ťoupal – Duda, Sedlák, Vlasák – Svoboda, Blatný, Bednář – Rachůnek, Plekanec, Král. Trenér: Jan Havel.

Německo: Vollmer (36. Voss) – D. Danner, S. Danner, Ficenec, Ančička, Burym, Bresagk, Pflügl, Vöst – S. Ziesche, M. Ziesche, Mann – Zeller, Schütz, Gawlik – Kunz, Bräuner, Stehle-Böcherer – Hart. Trenér: Dieter Frenzel.

Hokejoví veteráni se utkali v Kladně: Česko - Německo 8:4.Zdroj: Foto: František Zaťko