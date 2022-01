Jestli upadá výchova velkých hokejových talentů v Česku, je to i obrázek Kladna. Právě to spolu s Litvínovem zásobovalo ještě poměrně nedávno český hokej mnoha talenty a skvělými hokejisty. Byl to až zázrak, že dva z nejmenších českých klubů držely vlajku nejpevněji, byť velcí hráči rostli i jinde.

Poslední dobou už ale Kladeňáci v reprezentaci téměř nehrají, a když, tak ti, kteří toho doma moc neodehráli. To je i případ Michaela Frolíka, který většinu kariéry strávil v NHL a nyní, ve svých 33 letech, hraje ve švýcarském Lausanne.

Na předešlé olympiádě to byl jen Jiří Sekáč (a částečně Martin Růžička).

„Jsem rád, že se tam aspoň nějaký hráč s kladenskými kořeny dostal, i když víme, že ruský turnaj Frolíkovi moc nevyšel. Snad se od té doby dostal trochu do lepší formy, protože je pravda, že zatím zahrál v reprezentaci vždycky dobře,“ říká slavný hráč a později i skvělý trenér Jan Neliba.

Ten i na prahu sedmdesátky pořád trénuje v Kladně děti, hokej zůstal jeho láskou. Kdysi získával mistrovské tituly na běžícím páse ať už jako hráč s Kladnem nebo později jako trenér se Vsetínem či Slovanem Bratislava. Také on si zahrál na jedné olympiádě, v roce 1980 byl svědkem Zázraku na ledě, tedy senzačního triumfu amerických studentů nad sovětskou mašinou. „Na tom zápase jsem byl a bylo to něco nepopsatelného. Hlavně atmosféra byla úžasná, nedá se na to zapomenout,“ vzpomíná a mrzí ho, že Československo tehdy zklamalo a skončilo až páté. „Čekala se od nás medaile, ale mužstvo bylo rozhádané. Na jedné straně bratři Šťastní, na druhé zkušení Milan Nový nebo Jarda Pouzar. Já byl tehdy mladej, pro mě to byl obrovský svátek si tam zahrát a herně jsem se cítil dobře. Bohužel se nedařilo týmu, bylo to i zraněním Vladimíra Martince,“ vybavuje si ještě americké Lake Placid.

Neliba zhodnotil pro Deník i celou nominaci národního týmu. Překvapilo ho, že se do ní dostali sparťané Řepík a Sobotka. A naopak mu chybí karlovarský Flek. „Klukům ze Sparty to tolik nehraje, Sobotkovi to i málo jezdí. Flek se svou agresivitou by se mi tam líbil víc,“ uvažuje nahlas, nicméně u ostatních hráčů dává trenérům celkem za pravdu. „Nebylo moc jiného, z čeho vybírat. Mohli sáhnout do KHL, také do Švýcarska. Že je tam málo borců z české extraligy jen ukazuje, kam se aktuálně propadla. Co se týče brankářů, asi vybrali to nejlepší co aktuálně je a u obránců také. Líbí se mi třeba Sklenička, který hodně bruslí a je hokejový,“ říká Jan Neliba a přeje národnímu týmu, aby konečně na velké mezinárodní akci uspěl. „Snad jim to půjde a budou mít i trochu štěstí, to jim přeju,“ dodal někdejší slavný obránce a trenér.

