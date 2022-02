Jak moc si ceníte takhle ubojovaného zápasu, kdy jste museli Brno doslova přetlačit? Když se vyhraje, je to super. Jsme rádi, že jsme to strhli na svoji stranu. I když proti Brnu nám štěstí tolik nepřálo. Ale šli jsme tomu naproti a otočili to svou vůlí.

Bow dostal dva tři laciné góly. Bude to mít v kabině drahé?

Vůbec. Dlužíme mu toho tolik. Vychytal nám několik zápasů. Dostal nešťastné góly, tak byla pro nás povinnost to pro něj vyhrát.

Vaše první branka padla zvláštním odrazem od brankáře. Zamýšlel jste to tak?

Zkoušel jsem to trefit do gólmana. Nikdo tam nebyl. Snažil jsem se dívat na spoluhráče okolo, hlavně ne do brankoviště, aby to nečekal. To je taková situace, co se dá vždycky vyzkoušet. A vyšlo to.

S Brnem obvykle padá dost branek. Čím to může být?

Netuším. Hrají útočný hokej, mají dobré přesilovky, šikovné útočníky. Nám tentokrát přesilovky vyšly. Díky bohu za to. Jsme rádi za výhru. Kolik padlo gólů, to už je zpětně jedno.

FOTO: Supertalent Matyáš Šapovaliv začal s hokejem v Berouně. Dojde do NHL?

Kladno je teď v mimořádné formě. Kde se to zlomilo?

Těžko říct. Nejde vypíchnout jeden moment. Nějaké změny byly. Od té doby se to daří a jsme rádi.

Máte teď solidní náskok na Zlín, na dostřel máte i Litvínov. Koukáte se v tabulce dolů či nad sebe?

Koukáme oběma směry. Ještě je hodně zápasů. Musíme se soustředit na to, jak hrajeme. Sice je to klišé, ale musíme hrát tak, jak hrajeme. A ještě o něco líp. Proti Brnu jsme předvedli chyby, které jsme v posledních zápasech nedělali. Věřím, že to ukopeme ještě na lepší místo, než je baráž.

Vaši nejbližší tabulkoví sousedé Zlín a Litvínov začínali o půl hodiny dřív. Znali jste tak jejich výsledky. Bylo to třeba motivací do poslední třetiny?

Chtěli jsme tři body. Věděli jsme, že Litvínov prohrál. Po druhé třetině jsme si řekli, že musíme ukopat nějaký bod. Bylo to cítit z celého týmu. Jak jsme na začátku dostali nešťastný gól, tak jsme nehráli špatně. Věřili jsme, že to otočíme.

Jan Šejhl