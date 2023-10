V loňské sezoně Kladno z Plzně odvezlo za dva zápasy pět bodů. Na povedenou bilanci se kladenským hokejistům povedlo navázat i letos. Dlouho měli na dosah hned tři body, nakonec se musí spokojit se dvěma. Hlavní zásluhu na tom měl třígólový Jaromír Pytlík, zahanbit se nenechal ani jeho spoluhráč z jedné lajny Ondřej Bláha. Pro něj to byl už druhý letošní gól. „S Pytlajsem se mi hraje velmi dobře,“ hodnotil spolupráci třiadvacetiletý Bláha.

Ondřej Bláha v dresu Kladna | Foto: Foto: Roman Mareš

Dlouho jste měli na dosah tříbodové vítězství. Převládají teď pozitivní nebo negativní pocity?

Určitě pozitivní. Ale bylo by to ještě pozitivnější, kdybychom brali tři body. Myslím, že bychom si je zasloužili. Bohužel jsme dostali gól ke konci. Nedá se nic dělat. Dva jsou super.

S Plzní to byl souboj o poslední místo. Bylo to na hře vidět?

Vůbec ne. Na to se vůbec nekoukáme. Musíme hrát zápas od zápasu to, co chceme. Každý zápas si jdeme pro tři body. Musíme hrát naplno.

Ve druhé třetině jste za sedm a půl minuty nasázeli čtyři branky. Řekli jste si něco před tím na střídačce?

Nic extra. Řekli jsme si, že budeme hrát. V první třetině jsme byli lepší. Kusý to načal a pak nám to tam začalo padat.

Sám jste dal celkem pěkný gól…

Nevím, jestli byl tak pohledný (směje se). Trochu se štěstím se mi to odrazilo do prázdné brány.

Ukázali jste sílu, když jste prohrávali 0:2 a dovedli jste otočit. Poté vás nesrazil ani gól minutu před koncem. V čem byla?

Lepilo nám to prostě všem. Byli jsme lepší tým, kompaktnější. Byli jsme více na puku. Řekli jsme si, co chceme hrát a to jsme také hráli. Gólman zachytal skvěle. Trochu nám pomohlo štěstíčko. A hlavně Pytlajs (Pytlík) dneska bodoval.

Vaše lajna se postarala hned o tři góly, o další pak Jaromír Pytlík už v prodloužení bez vás. Jak vám sedla spolupráce?

S Pytlajsem se mi hraje velmi dobře. Každý zápas si k tomu něco řekneme. Před zápasem, během zápasu i po. Je to s ním super. Dobře nás doplnil Strny (Strnad).

Loni se Kladnu v Plzni dařilo. Chtěli jste na to navázat?

Určitě jsme věděli, že se nám tu hraje dobře. Chtěli jsme potěšit fanoušky, aby viděli, že na to nekašleme, že nejsme k zahození. Hrajeme, co umíme, a byli jsme tu lepší.

Loni jste dal dva góly za celou sezonu. Letos jste se tomu vyrovnal už po sedmi kolech. Jaké je to pro vás povzbuzení?

Velké. Ale tolik na to nekoukám. Musíme hrát jako tým. Měli jsme dobré zápasy. S Brnem nám to bohužel nelepilo. Musíme teď koukat, abychom vyhrávali. Individuální body jsou jen bonus.