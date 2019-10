Ze začátku to vypadalo, že teprve rozjíždíte únavu po těžkém duelu s Libercem Cítil jste to také tak?

Abych řekl pravdu, tak já jsem ho cítil. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Taková je extraliga a takhle je to nastavené. Ale jak zápas běžel, tak jsme paradoxně hráli lépe a lépe. Nejhorší pasáž byla prvních deset minut. Tam jsme mohli prohrávat klidně 3:0 a jen díky Denisovi to bylo o gól. Držel nás celý zápas.

Dá se vůbec popsat největší přednost brankáře Godly?

Je neskutečně mrštný a drží nás. Co vystřihuje za zákroky, to klobouk dolů. Můžeme mu jen poděkovat, že nás udržel ve hře až do konce zápasu.

Byli jste celkem často vylučovaní. Můžete zkusit najít důvod?

No hlavně v poslední třetině. Potřebovali jsme se dostat na koně, když jsme prohrávali o gól a místo toho jsme šli čtyřikrát na trestnou. To se prostě hraje blbě. Udělali jsme hloupé fauly a toho se musíme vyvarovat. S osmi minutami na trestné ve třetí třetině ten zápas prostě neotočíme. Potřebovali jsme gradovat tlak a místo toho jsme byli vyloučení. Minulé zápasy se nám povedlo otočit, proti Pardubicím bohužel ne. Škoda.

O víkendu jste potkali první Liberec i poslední Pardubice. Bylo to hodně jiné?

Liga je tak vyrovnaná, že každý zápas je stejný. Neexistuje žádné podcenění nebo něco takového. Dneska Pardubice předvedly, že jsou kvalitní mužstvo. Byly o trochu lepší a vyhrály zaslouženě.

V Kladně máte úzké hřiště, v Pardubicích na vás naopak čekalo široké letiště. Dá se ten rozdíl popsat?

Nebudu lhát, je to jiný sport. Vždycky chvilku trvá, než si na to zvykneme. Doma je to pro nás obrovská výhoda. A naopak se musíme přizpůsobit, když přijedeme na nějaké velké hřiště.

Jaromír Jágr nedávno naznačoval, že se teprve rozjíždíte kvůli ne úplně dobré kondičce. Vnímáte to také tak?

S tím musím souhlasit. Nevím, čím to je, ale vždy mi chvilku trvá, než se do toho dostanu. A jak zápasy přibývají, tak je to lepší a lepší, kondička narůstá.

Můžete popsat, jaké máte pocity po návratu do Kladna?

Narodil jsem se tady, moje rodiče i prarodiče tu žijí, je to můj domov, takže jsem se na to hrozně těšil. Když se Kladno dostalo do extraligy a situace se takhle vyvrbila, tak jsem šťastný, že můžu hrát doma. Mám tu spoustu známých a kamarádů, takže cítím i velkou podporu

A můžete navázat na rodinnou tradici…

Děda i táta hráli hokej, tak jsem rád, že v tom můžu pokračovat.

