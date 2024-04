Velkou jistotu v bráně předvedl už v druhé baráži v řadě Adama Brízgala. „Narážíme pořád na pana Brízgalu. Těžko se přes něj dostává,“ chválil kladenského gólmana už po třetím zápase i vsetínský trenér Weintritt. Pětadvacetiletý gólman byl jedním z hlavních důvodů, proč Kladno slaví záchranu v nejrychlejším možném termínu. „Když se hraje o hodně, vyburcuje mě to,“ usmíval se pětadvacetiletý brankář.

Hokejová extraliga: Rytíři Kladno - Kometa Brno. Adam Brízgala musel po pár vteřinách odstoupit | Foto: Roman Mareš

Máte za sebou baráž, která na jednu stranu vypadá jednoznačně, ale tak jednoduchá nebyla, že?

Určitě. Letos to bylo mnohem náročnější. Výsledek 4:0 neodpovídá tomu, jak zápasy probíhaly. Dva ze čtyř zápasů byly strašně vyrovnané. Chyběl v tom jen kousek, aby to dopadlo jinak.

Jak si užíváte, že už to máte za sebou? Spadl z vás balvan?

Obrovský balvan! Bylo to hrozně nepříjemné. Bylo důležité vyhrát oba zápasy doma a první zápas v Brně. Myslím, že to ukázalo, jak se bude série ubírat. Dodalo nám to sebevědomí. Bylo to fyzicky hrozně náročné, výsledky těsné. Klobouk dolů před protihráči, protože hráli famózní hokej. Byla to vypjatá série.

Jak pracovaly nervy, když se Vsetín na začátku třetí třetiny čtvrtého zápasu dostal do vedení?

Bylo to hodně nepříjemné. Ale zase byl pak důležitý vyrovnávací gól. Je neuvěřitelné, že jsme dovedli přidat vítězný gól v oslabení. Jsem rád, že jsme to udrželi. Kluci odvedli výbornou práci. Nezazmatkovali jsme jako ve třetím zápase, kdy jsme dali gól a během chvíle jsme si taky nechali branku dát. Teď to bylo naopak, že Vsetín dal gól a my se dokázali dorovnat. Díky bohu, že jsme šli do vedení a dokázali to udržet.

O posledním kroku v baráži se říká, že je ten nejtěžší. Byl čtvrtý zápas nejtěžší i pro vás osobně?

Byl. Klobouk dolů před kluky. Upřímně, ve čtvrtém zápase jsem nepodal takový výkon, jako v předchozích zápasech. Takže díky klukům jsme vyhráli. Vím, že v předchozích zápasech jsem měl pár zákroků, které zachránily gólovou situaci. Ale teď jsem to tak necítil. Nevím, jestli na mě dopadla únava nebo mi nesednul den. Takže to bylo o klucích, protože já tam nic extra nevyčaroval.

Vnímal jste i vy jako gólman, když se Vsetínu vrátil brankář Žukov, že by se změnila hra Valachů?

Myslím, že ve čtvrtém zápase to určitě bylo znát. Měl tam spoustu těžkých zákroků. Hrozně moc je podržel. Nevím, jestli ve třetím zápase bylo i štěstí, že nám to tam napadalo, ale v tom čtvrtém se mu dařilo. Vytáhnul pár neskutečných zákroků. Byly tam krosové přihrávky na druhou stranu a on se byl schopný přesunout a chytit je s ledovým klidem.

Loni jste skvěle vychytal v baráži Zlín, letos jste trápil Vsetín. Jak se vám daří tohle načasování formy?

Nevím, nemám na to žádný recept (usmívá se). Mám rád vypjaté zápasy, kdy jde o hodně. Snad všem hráčům se hraje mnohem lépe, když je v sázce něco více. Ať už jde o baráž či play-off. Je to podobný systém. To nás vyburcuje k větším výkonům. Zvlášť pro mě lehoučká nervozita to, co mi dává extra drajv, abych udělal pár zákroků navíc.

Po zdravotní stránce máte za sebou zvláštní sezonu, kdy vás na dlouho vyřadilo zranění, ale vrátil jste se v top formě. Tak jaké to bylo?

Samotného mě překvapilo, že jsem se rychle cítil dobře. Jsem rád, že jsem mohl pomoct klukům, že jsem měl zákroky, které na konci zápasů pomohly, když to smrdělo gólem. Jsem moc rád, že jsem mohl pomoci. Sezona nebyla zdravotně taková, jakou bych si přál. To zranění bylo brzy po Vánocích, v půlce sezony. A ta druhá půlka je vždycky víc narvaná. Tam mi uteklo hodně zápasů. Ale alespoň ten konec jsem mohl naskočit. Jsem rád, že jsem se zdravotně dal do pořádku, že koleno vydrželo bez jakékoliv komplikace.

Problémy s kolenem máte dlouhodobě. Bylo to opět to stejné koleno?

Bohužel problémy s jedním kolenem se se mnou táhnou celý život. Dřív mě to mrzelo víc, protože roky ubíhaly mnohem rychleji než teď, když jsem starší. Už jsem klidnější. Když se to stalo, držel jsem chladnou hlavu. Nehroutil jsem se z toho, nenervoval, snažil jsem se to brát s nadhledem. Patří to ke sportu. Člověk to neovlivní. Dal jsem si ale záležet, abych se dal co nejdříve do kupy. Je nějaké období, kdy s tím člověk nemůže nic udělat, musí jen počkat. To jsem přečkal. Doma jsem měl výbornou podporu od rodičů a hlavně od mé ženy. Když jsem mohl začít trénovat, tak jsem dělal, co jsem mohl, abych natrénoval koleno, osvalil ho. Jsem rád, že jsem to stihl do baráže a mohl naskočit.

Přestože jste chytal skvěle, neměl jste pocit, že jste nějak limitovaný právě tím zraněním?

Ani ne. Když jsem začínal chodit na led, tak jsem byl hodně opatrný. Ale pak jsem říkal, že kdybych se necítil na sto procent fit, tak bych nenastoupil. Zranění jsem měl více a nechci riskovat, abych si to nezhoršil. Věřím našim dalším brankářům, že by to dokázali udržet. Ale cítil jsem se dobře a věděl jsem, že můžu naskočit. V zápase už jsem nad tím nepřemýšlel.