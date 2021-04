Povedlo se vám vyhrát dvakrát v Jihlavě, doma jste ale na to nenavázali. Co bylo jinak?

Nevím. Všechny ty zápasy jsou v podstatě stejné, tlačíme se do plné obrany. A Jihlava to hraje parádně. Asi tentokrát chybělo i nějaké to štěstíčko a nic nám tam nepadlo.

Třikrát vás doma Jihlava porazila. Připravila na vaše úzké kluziště tak dobře?

Je to hokej, pořád je to stejná hra. Jestliže dovedeme vyhrát dvakrát v Jihlavě, pak nevím, v čem je chyba, že se nám to nepovedlo ani jednou doma. Tady bychom měli dominovat. Vždyť jsme zvyklí na tom hrát. Těžko se to takhle po zápase hodnotí.

V posledních dvou duelech máte na kontě dvě branky. Nacházíte třeba vy osobně nějaký recept na brankáře Žukova?

Tentokrát to byl gól se štěstím. Jen škoda, že nám jich tam nepadlo víc.

Váš gól si srazil brankář sám. Viděl jste tu situaci, že byste mohl skórovat právě odrazem od Žukova?

Tonda (Melka) vystřelil a puk se ke mně nějak odrazil. Tak jsem také vystřelil. Myslím, že jsem trefil boční konstrukci brány. Puk se odrazil gólmanovi zezadu na beton a on si to sám do brány kopnul.

Zdálo se, že Jihlava byla ve druhé třetině všude o krok dříve. Viděl jste to také tak?

Úplně bych neřekl. Rychlejší nebyli. Jen byli ve správném čase na správném místě. Takhle bychom měli hrát i my.

Dělí vás zápas od hořkého konce, ale také stačí jen dvě výhry k úspěchu. Jak těžké je nastavit na úplný vrchol sezony hlavu?

Asi úplně stejně, jako když jsme jeli do Jihlavy. Už tam nesmíme klopýtnout. Všichni tam musíme jet s tím, že chceme vyhrát a každý pro to musí udělat maximum.

Může vám pomoci, že jste v Jihlavě už dvakrát vyhráli?

Asi ano. Ale teď je to úplně jiná situace. Předtím jsme věděli, že máme dva zápasy. Teď už je jen jeden a musíme ho urvat.

Co bude potřeba ještě vylepšit?

Koncovku. To nás trápí nejvíc. Na jeden gól se proti Jihlavě vyhrát nedá.

Přitom šancí, kdy už zívala odkrytá brána, bylo nejen v pátém finále více. Není to trochu už i v hlavě?

To si nemyslím. Když už to vypadá na prázdnou bránu, jejich gólman tam předvede neskutečný zákrok. Prostě je drží.

Sezona se velmi rychle blíží do konce. Nechybí vám třeba i síly?

Nebál bych se říct, že sílami jsme na tom lépe než Jihlava. Vždyť oni mají za sebou jednu sedmizápasovou sérii. Je jasný, že začínáme být unavení my i Jihlava. Ale to je play off a hraje se až do konce.

Jan Šejhl