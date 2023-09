První domácí zápas nové sezony hokejistům Kladna nevyšel. Proti favoritovi Rytíři hráli vyrovnaný zápas, po trefě Procházky dokonce vedli. Východočeši ještě do konce druhé třetiny díky trefám Zohorny a Poulíčka otočili. „Ve třetí třetině se zatáhli a výsledek si pohlídali to,“ hodnotil kladenský obránce Jiří Ticháček.

Kladno (v bílém) hostilo v extralize Liberec. Jiří Ticháček | Foto: Antonín Vydra

Jak jste byli spokojeni s výkonem, který nebyl vůbec špatný?

Z naší strany byl slušný. Rozhodně máme na čem stavět. Jsme na dobré cestě. Škoda, že se nám nepovedlo ke konci vyrovnat. Je to škoda.

Co si z toho vzít?

Odpíchnout se od toho. Ukázalo nám to naše chyby, kterých se příště musíme vyvarovat. A body přijdou.

Ukázaly Pardubice svoji sílu?

Ano, ale snažili jsme se proti nim hrát bez respektu. Každý víme, co mají za hráče. Kdybychom na to ale mysleli, nemohli bychom asi hrát tak dopředu. Soustředili jsme se jen na vlastní výkon. Je jedno, kdo proti nám stojí.

Nadějný výkon, ale hlavní favorit na titul nenechal Rytířům ani bod

Kladnu hapruje koncovka. Co jí chybí?

Důraz. Sám jsem měl nějaké šance, ale nebyl jsem ve výsledku dostatečně důrazný. Je potřeba i více jednoduchosti. Kolem brány občas příliš vymýšlíme. Je potřeba jít tvrdě do brány a doklepnout to tak, jak předvedl Prochy.

Ve srovnání s Olomoucí to byl lepší výkon. Z čeho zlepšení pramenilo?

Svým způsobem to byly podobné zápasy. Chtěli jsme hrát jednoduše. Je potřeba začít rozehrávkou už od naší brány. Tam nás ještě tlačí bota. Ale dá se od toho odpíchnout. Jen škoda, že je úvodní víkend za nula bodů.

Proti Olomouci i Pardubicím to byly těsné výsledky. Dá se říct, který zápas mrzí víc?

Oba. Oba jsme dotáhli až do hry bez brankáře. Je jedno, jestli jde o Olomouc nebo Pardubice, v obou zápasech se alespoň bod dal uhrát. Bohužel to nevyšlo.

Často se ukazujete při podpoře útoku. Jak se v této roli cítíte?

Snažím se o to. Ale snad k tomu přijdou nějaké góly. Takhle je to k ničemu.