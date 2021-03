V první třetině měli domácí i kus smůly, když hrubě chybovali rozhodčí a neuznali jim regulérní branku Plekance, když příliš brzy pískli faul slávisty Baráka. Trestné střílení však Gumanovi lapil Michajlov a od té chvíle hrozila hlavně hostující parta. Jedné z hrubých chyb domácího Marosze využil k vedoucí brance Jaroslav Brož a Rytíři zase museli dotahovat.

Jenže 16 minut druhé třetiny jen zoufale přihlíželi koncertu Pražanů. Tip na ledě vládli, měli šanci za šancí a dvě proměnili. Zejména práce bojovníka Ondráčka před třetí brankou byla na velkou podtrženou jedničku.

V závěru třetiny však Slavii postihl black out. Plekanec v sólu dal Kladnu naději a při pokračující hře čtyři na čtyři se krásnou ranou do vinglu přidal Machala. Rozklepané hosty dorazil šikovný i důrazný Pitule a za 81 vteřin bylo srovnáno! „Vymýšleli jsme tam hlouposti, místo abychom hráli puky jednoduše z pásma, ale první gól vás vždycky nakopne,“ říkal po druhé části útočník Kladna Ondřej Machala.

Hosté se srovnali v přestávce a znovu je poslal do vedení muž, který v play off pálil ještě před dvěma roky za Kladno – Jiří Říha. Vzápětí však srovnal po tlaku první lajny Machala. To bylo důležité stejně jako další dvě ubráněná oslabení, jedno dokonce ve třech. Hlavně ex-kladenský Kafka mohl rozhodnout, ale místo prázdné brány trefil tyčku.



Rozhodčí byli nepřesní na obě strany a v závěru byli zlí zase na Slavii. Rytíři dostali dlouhou výhodu pět na tři a Kubík ji bleskově po dvanácti vteřinách využil. Vampola, který se předtím zase hádal s Jágrem, pak vzteky zahodil hokejku – pro něj i Slavii to byl konec sezony.

„Rosťa to udělal parádně, věděl jsem, kde se mám pohybovat. Padlo to tam a jsem za to rád," usmál se do kamer ČT Adam Kubík a pochválil svůj tým za obrat i celou sérii. „Ukázali jsme, že jsme silný tým, nevzdali jsme se. Slavia hrála urputně, byla to těžká série."

Kouč Slavie Miloš Říha litoval, že jeho tým neudržel perfektní hru až do konce druhé třetiny a pak ani náskok 4:3. Zlobil se i na rozhodčí za závěrečnou přesilovku. "Aby se v play off zápase vylučovalo v posledních dvou minutách do tří, jsem v životě nikde neviděl. Myslím, že to se nedělá. To by musel být faul na vraždu. My jsme pět na tři nedali, soupeř ji proměnil hned," konstatoval smutně.

Domácí David Čermák týmu poděkoval za obrat, ale jinak uznal, že výkon jeho svěřenci dobrý nepodali, hlavně do 36. minuty… "Asi jsme si mysleli, že to Slavia přijede odevzdat, ale hrála velmi dobře. Nám naopak vůbec nešly nohy. Vyhrabali jsme se ze stavu 0:3 možná i trochu se štěstím, pak vybojovali další vyrovnání a rozhodli v přesilovce. Slavia má velmi dobrý tým, jsme rádi, že jsme to ukončili 4:1 na zápasy a do příštího pátku máme prostor k tréninku," těšilo Čermáka.

Rytíři Kladno – Slavia Praha 6:4 (0:1, 3:2, 3:1)



Branky a nahrávky: 36. Plekanec (Kubík, Frye), 37. Machala (Snuggerud), 38. Pitule (Hlava, Melka), 49. Machala (Jágr, Frye) 59. Kubík (Marosz, Plekanec), 60. Hlava (Plekanec) – 16. Jaroslav Brož, 30. Šteiner (Pšenička), 33. J. Doležal (M. Ondráček, Vampola), 49. Říha (Vampola). Rozhodčí: Petružálek, Wagner – Štofa, Beneš. Vyloučení: 9:8. Využití: 2:1. Oslabení: 0:1. Střely na branku: 46:24. Konečný stav série: 4:1.



Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Snuggerud, Sorokin, Suchánek, Zacharčuk, Zelingr – Machala, Plekanec, Jágr – Filip, Marosz, Račuk – Hlava, Pitule, Melka – Guman, Machač, Kubík.



Slavia: Michajlov – D. Krejčí, Sedlák, Jeřábek, Buchta, J. Říha, J. Novák, Barák – J. Doležal, Poletín, M. Ondráček – Kafka, Vampola, Šmerha – Kuťák, Vlček, Kružík – Pšenička, Šteiner, Jaroslav Brož.