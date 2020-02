Mohl být první gól zlomovým momentem?

Tyhle týmy hrají o všechno. Chtěli jsme to dlouho udržet na 0:0 a docela se nám to dařilo. Pak z jednoho protiútoku jsme inkasovali. Sesypali jsme se z něj a už jsme nebyli o tolik lepší než do toho gólu. Neprotlačili jsme to tam a jejich gólman chytil úplně všechno.

Tento gól vypadal zvláštně, možná i bruslí. Mohl byste ho popsat?

Bylo to normálně hokejkou. Džegr to tam ještě blokoval, že to možná vypadalo divně, ale nebýt tam, tak dával gól jednoznačně z první. Bohužel pro nás. Ty góly padají a my si to příště musíme pohlídat.

Druhý gól se Rytíři pokoušeli rozporovat trenérskou výzvou. Měl jste pocit, že měla šanci na úspěch?

Ne, vůbec ne. Byl jsem před brankovištěm. Asi to (trenéři) chtěli zkusit. Možná, abychom se uklidnili, potáhli čas. Ale byl jsem půl metru před brankovištěm. A střetli jsme se tam nohama. To faul být nemohl. Naopak to byl regulérní gól.

Sice jste dvakrát inkasoval, ale ani za jeden jste nemohl.

Každý gól se dá chytit (usmívá se). Ale po té době, co jsem nebyl v bráně, tak to bylo docela dobré. Ono je hrozně těžké zastoupit Denise. To je podle mě nejlepší gólman extraligy s reprezentační formou. O to je to pro mě těžší, abych ho nahradil alespoň z padesáti procent. Dneska jsme bohužel prohráli, ale ode mne to hrozné nebylo.

Vypadalo to, že oproti minulému zápasu lépe pracovala obrana. Vnímal jste to také tak?

Bylo to znát. Když kluci viděli, že tam není Denis, ale po dlouhé době tam jdu já, tak asi i to pomohlo k tomu, že jsme nedělali takové chyby. Ale stejně se tam chyby objevily. Kdykoliv se objeví, tak z toho dostaneme gól.

Když nebudeme počítat malý záskok v minulém utkání, chytal jste poprvé od osmého prosince, když jste Godlu střídal v Litvínově. Jak jste se cítil?

Paradoxně jsem se po té době cítil dobře. Ale všechno má něco do sebe. Když člověk dlouho nechytá, tak má ještě o to větší chuť do zápasu. Chtěl jsem si to užít a o to lépe se mi i chytalo. Jen je hrozně těžké jít po takovém gólmanovi do brány.

Ve Vítkovicích je široké hřiště. Je to velký rozdíl i pro gólmana?

Nepozoruji, že by to byla nějaká změna. Možná je to výhoda, že když střílí od modré nebo od mantinelu, tak je to dál. Ale to je jediný rozdíl. Problém je to spíš pro naše beky, kdy mají víc prostoru a musí si dávat větší pozor.

Za posledních šest zápasů máte jediný bod. Tušíte, kde může být příčina?

Nedáváme teď moc gólů. Nejsme tým, který může hrát na 1:0. Musíme prostě dávat góly. Dneska se nám nepodařilo dát ani jediný a dostali dva. Kdybychom dali čtyři, budou to tři body. Šance na to byly. Nevím, čím to je. Ale teď nám pomůže reprezentační přestávka. Ta se nám opravdu hodí. Dáme se do kupy a musíme to zvládnout.

Můžete prozradit, jak vypadá zdravotní stav Denise Godly?

Myslím, že to není nic vážného. Nebudu ale prozrazovat, co to je. Asi jsme nechtěli nic riskovat, když teď začíná reprepauza. Tak jsem to radši odchytal já, aby neriskoval ještě větší zranění.

Jan Šejhl