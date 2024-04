Měsíc a půl dlouhá pauza je minulostí a kladenští hokejisté musí hájit extraligovou příslušnost. Proti Vsetínu do baráže vykročili dobře. Zásluhu na tom měla hlavně nová první lajna s Matyášem Filipem na centru. Třiadvacetiletý útočník vynechal téměř celou sezonu, v prvním barážovém utkání hned přispěl k výhře 4:1 důležitým první gólem Kladna. „Jsem moc rád, jak to dopadlo a snad to pojede dál,“ doufá Filip.

Matyáš Filip naskočil poprvé v sezoně | Foto: Roman Mareš

Jak byla znát dlouhá pauza, kterou jste měli před prvním barážovým duelem?

Určitě byla. Žádný hokej na podívanou to nebyl. Říkali jsme si to, že to v první třetině nebude žádná sranda. Ta pauza je znát. Je vidět, že Vsetín je rozehranější. My to ale zahráli jednoduše a věřím, že tam Vsetín žádnou velkou šanci neměl. Naopak jsme si my mohli vypracovat více šancí. A ve druhé třetině jsme odskočili.

Co se změnilo do druhé třetiny?

Dostali jsme se do toho. Zlepšili jsme pohyb a vytvářeli si šance. Kvůli tomu dělali chyby a my dali góly.

Gólový účet zápasu jste otevřel právě vy? Jak jste viděl celou akci?

Rychle jsme otočili hru z jejich chyby. Eddie Tralmaks se tlačil do brány. Nevím, jestli střílel a odrazilo se to od gólmana nebo ho gólman odrazil, ale puk se dostal k Ríšovi (Jarůškovi). Ten o mně skvěle věděl. Já už měl jen hůl na ledě. To stačilo, aby to tam padlo. Každý gól se počítá. Jsem za to moc rád.

Jak moc důležitý byl tento gól?

Pro tým to důležité bylo. Pro mě osobně taky skvělé po tři čtvrtě roce dát gól. Jsem moc rád, jak to dopadlo a snad to pojede dál.

Nastoupili jste v nové lajně Procházka – Filip – Jarůšek. A hned tři góly dala vaše lajna. To jste si dobře sedli, že?

S těmito kluky jsem trénoval celou pauzu. Na tréninku nám to šlo super a při zápase se to jen ukázalo. Snad nám to vydrží celou baráž.

Když odmyslíme poslední zápas základní části s Karlovými Vary, tak jste rok bez ostrého zápasu. Jak jste se cítil po osobní stránce?

S Karlovými Vary to bylo strašný. To bylo jen o tom, abych získal jistotu do kolena. Pak celou přípravu jsem odmakal. Musím poděkovat trenérům a hlavně kondičnímu Tomáši Hornovi, že se mnou takhle pracoval. Cítím se ještě lépe než před zraněním. Musím zaklepat, že je teď vše super.

Kladno hraje potřetí za sebou baráž a vy jste se vždy trefil. Sedí vám tyhle velké zápasy?

Radši bych byl, kdyby se mi dařilo už v sezoně a pak v play-off, kdybychom uhráli. Ta baráž je strašná. Je to systém, který se nelíbí snad nikomu. My za to ale nemůžeme. Musíme to udržet. Radši bych hrál play-off a netrápil se do konce dubna. Musíme to ale odehrát a vyhrát.

Jak důležité byly návraty marodů? Zejména gólman Brízgala byl skvělý.

Brízgy byl famózní. Svou kvalitu ukazoval už během sezony. Pak bohužel přišlo zranění. To nás doprovázelo celou sezonu. Ale všichni zranění se vrátili ve skvělé formě. Je to skvělá vizitka trenérů a realizačního týmu, který se o nás stará.