Člen Síně slávy kladenského hokeje Milan Skrbek slaví v pátek 5. ledna krásné jubileum - sedmdesáté narozeniny. Pětinásobný mistr republiky a vítěz PMEZ odehrál za Kladno osm sezon, ve kterých si připsal 266 soutěžních startů a 38 gólů. V ostatních zápasech přidal dalších 156 startů a 53 branek.

Milan Skrbek

Skrbek, strýc dnešního asistenta trenéra Rytířů Pavla Skrbka, pochází z poměrně daleké Smržovky, která proslula mezi zimními sporty spíše sáňkařskou drahou, ale on vynikal v hokeji. Vytáhlý útočník se za ním stěhoval brzy do Kladna a v sezoně 1973/74 (7. září) se probil do prvoligového týmu, kde čekaly se značkou Poldi na prsou krásné roky.

Hned dostal velkou důvěru, když naskočil do prvního útoku k Novákovi s Kofentem. A ve čtvrté minutě si připsal i premiérový bod za asistenci na gól Čermáka. Kladno ale i tak v Košicích padlo v poměru 3:7.

Platil hlavně za pracanta. Platný byl v defenzivě, byl totiž velký a uměl díky tomu soupeřům kazit jejich plány. Nejvíc se mu dařilo v sezoně 1974/75, tehdy se ukázal 11 góly a 5 asistencemi.

Jeho ligová derniéra přišla v posledním kole sezony 1982/83. To byl pro Kladno hodně smutný den. Tehdy potřebovalo bodovat v přímém souboji o sestup s Brnem. Prohrálo ale doma 2:4 a muselo tak do nižší soutěže. Skrbek tehdy byl desátým útočníkem (hrálo se na tři útoky).

Na kladenskou lavičku se vrátil jako asistent trenéra. V sezoně 2000/01 trénoval spolu s Eduardem Novákem a Petrem Fialou áčko, o rok později se Zdeňkem Vojtou a Milošem Hořavou, potažmo Jaromírem Šindelem a Jiřím Kopeckým. Kladno vedl ve více než stovce zápasů, mnohem víc utkání pak odtrénoval v mládeži, kde jeho rukama prošly velké talenty kladenského hokeje včetně třeba Tomáše Plekance.

Milanu Skrbkovi, velké postavě kladenské hokejové historie, každopádně přejeme hodně zdravíčka a příjemnou oslavu krásného jubilea.