Posuďte sami. Zikmund, který se loni vrátil ze Sparty do Kladna, aby tady střílel góly, začal sezonu zásahem do sítě Brna. Pak se mu však koncovka zasekla a smůlu prolomil až důležitým gólem do sítě Litvínova, kdy v 60. minutě vyrovnával na 2:2. Jenže to se stalo 4. listopadu a od té době prošel Zikmund snad nejhorší fází své kariéry. Neskóroval 21 zápasů (!!) a svezl se s krizí Rytířů. "Ulevilo se mi, ale hlavně, že vyhrál tým. Sice je pořád hodně zápasů do konce, ale to bude utíkat," říkal Zikmund po vítězném duelu s Libercem, do jehož brány svůj gól doslova domlátil.

To Tyler Hall na tom byl přece jen o něco lépe. Jeho Boston totiž nespoléhá zdaleka jen na jeho branky. Má Pastrňáka, Marchanda, Krejčího, ti všichni válcují celý hokejový svět. Jen Hall do soukolí nějak nezapadal a trvalo 16 zápasů, než v noci na dnešek nevyplaval volný puk před brankou Montrealu a Kanaďan, někdejší jednička draftu, ho doklepl do sítě a obličej mu zalil úsměv. Nějakých osm hodin po sobě se tak střetly cesty dvou hráčů, kteří to k sobě jinak nemají zrovna blízko.

Co je zajímavé, oběma pomohly ve zlomení kletby velké české persony. Zikmundovi ta starší, Hallovi ta mladší.

„Přítomnost Jardy Jágra na ledě je znát. On si na sebe stáhne klidně dva hráče, podrží puk a my si do těch gólových šancí vjíždíme,“ chválil Zikmund na klubovém webu svého šéfa, jenž mu přišel do třetí formace na pomoc. I Jágr totiž potřebuje svého oblíbeného parťáka ve fazoně, a ne trápícího se a myslícího na vlastní nezdary.

V Bostonu zase vypomohl Hallovi David Pastrňák, právě on výborně vypálil a Kanaďan měl jednoduchou dorážku.

A komu ze zmíněné dvojice to půjde i dál?

Boston má bodů plný talíř, ten bude Hallovy příspěvky potřebovat nejvíc v play-off, zatímco Rytíři žádají od Zikmunda góly hned. Jeho tým je v tabulce pořád ještě jasně poslední a v pátek přivítá rovněž ohrožené Brno.

Nutně potřebuje uspět a Zikmund už mu jeden gól v sezoně přece dal.