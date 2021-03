Co říká na Slavii Plekanec? Máme respekt...

Respekt je na místě a před čtvrtfinálovou bitvou se Slavií Praha to uznává i jedna z nejzásadnějších postav hokejového Kladna Tomáš Plekanec. před dvěma roky dovedl s Jaromírem Jágrem Kladno k postupu do extraligy a o to samé zabojují i letos. Oba veteráni jsou o dva roky starší, ale tým kolem nich je seskládán z dalších potenciálních tahounů a šanci splnit svůj sen určitě má.

Tomáš Plekanec, opora hokejového Kladna. | Foto: Foto: Roman Mareš

Fanoušci se shodují, že pro čtvrtfinále je Slavia snad nejtěžším možným soupeřem, jakého Kladno mohlo dostat. Výhodou je jen malá vzdálenost obou stadionů a znalost prostředí i kádru soupeře. "Určitě nás čeká těžký soupeř, který má řadu zkušených hráčů," uvědomuje si i první centr Rytířů a připomíná, že i když Kladno základní část Chance ligy vyhrálo, tak málokdy soupeře jednoznačně přehrálo. "V základní části pro nás žádný soupeř nebyl jednoduchý. Máme tak před Slavií respekt, ale soustředit se musíme hlavně na náš výkon a naše věci. Pokud to uděláme, máme šanci na postup," dodal Tomáš Plekanec. I on bude jednou ze zásadních postav série, která vypukne dvěma zápasy v kladenském stadionu v pátek a sobotu. Rytíři si zahrají play-off se Slavií, série začne v pátek Přečíst článek ›