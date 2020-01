Hradec se těšil na Jaromíra Jágra, který na zdejším stadionu už sice hrál, ale ještě nikdy soutěžní zápas. Jenže hlavní hvězda Rytířů moc vidět nebyla a stejně tak jeho spoluhráči. Ti sice začali docela aktivně, ale finalisty Ligy mistrů skvěle bránil a po celé utkání hosty pouštěl do lepších střeleckých pozic jen minimálně.

To Kladno přece jen postupem doby chyby vyrábělo a platilo za ně. Nejdříve v oslabení, když neuhlídalo přesně pálícího Cingela, po pauze pak zůstal trestuhodně volný před Godlou dokonale zakončivší Klíma. Když pak dorážkou pohodlně zvýšil na 3:0 další osamocený borec Lev, ovládli Východočeši zápas totálně. A v úvodu poslední části završili jednoznačné skóre mladíkem Gasparem.

Zaujaly dvě rvačky, které publikum dostaly do varu. Kladenští Kanaďané Nash a O´Donnell je sice vyhráli (hlavně ta Nashova s Cibulskisem byla ostrá), ale to byly téměř jediné kladenské úspěchy úterního večera.

Gólový přišel nakonec také, 13 vteřin před poslední sirénou zakončil souhru s Machačem přesně O´Donnell.

„Na začátku jsme se soustředili na obranu. Máme problémy s přechodem na větší hřiště, tak jsme si to hlídali. Pak jsme dostali gól a absolutně jsme na něj nezareagovali. Místo toho, abychom se nakopli, tak jsme nebyli schopní vrátit se zpátky do hry,“ litoval útočník Tomáš Kaut, podle něhož Kladenští s vědomím několika porážek v řadě v zádech chtěli jsme dobře začít. „Proto jsme hráli zkraje zodpovědnější hokej. Ale pak jsme od toho odstoupili.“



Kaut dobře ví, že poté, co začala poslední čtvrtina extraligy, přišlo jiné tempo. Rytíři ho zatím nechytili. „Není to otázka jen dnešního zápasu. Jak začala ta poslední čtvrtina plus zápas s Litvínovem, tak víme, jak to vypadá a co se chystá. Pořád na něco čekáme a čas se krátí. Víme, co se musí změnit, a doufám, že už se to změní,“ řekl v Hradci zkušený borec a nevyloučil, že Kladnu uškodily výhry na Spartě a v Brně.



„Zjistili jsme, že to jde. A mysleli si, že to bude stačit. Je poslední čtvrtina a všichni do toho šlápnou. Musíme taky, i když vidíme, co se děje na přestupech. Nikdo nechce držet Černého petra. Musíme to probrat a dát do toho všechno, co v nás je,“ burcuje Tomáš Kaut.

HC Mountfield – Rytíři Kladno 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Cingel (Lev, Smoleňák), 27. Klíma (M. Chalupa, Cingel), 32. Lev (Šalda, Klíma), 43. Gaspar (Poppel) – 60. O´Donnell (Machač, Strnad). Rozhodčí: Hejduk, Kajínek – Rampír, Veselý. Vyloučení: 7:5, navíc Cibulskis (HK) a Nash (K) na 10 min. OT. Využití: 1:1. Diváků: 6890.

Mountfield: Mazanec – Nedomlel, Eklund, Cibulskis, Čáp, Šidlík, Šalda, Gaspar – Smoleňák, Cingel, M. Chalupa – Klíma, Lev, R. Pavlík – Žejdl, Koukal, Perret – Poppel, Morong, Dragoun.

Rytíři: Godla – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka – Jágr, Vampola, Zikmund – Redlich, Melka, Strnad – Hovorka, Kaut, O'Donnell – Stach, Machač, Bláha – Valský.