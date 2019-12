Dlouho to vypadalo, že tenhle thriller rozsekne jediný gól. Napínavý a klíčový duel mezi hokejisty Litvínova a Kladna vydržel bez gólu až do 47. minuty. Pak se ale s brankami doslova roztrhl pytel. Verva nasázela tři góly během necelých tří minut, za další dvě minuty přidal čtvrtý a bylo rozhodnuto. Verva v nedělním utkání 26. kola porazila doma Kladno 4:1. Dva góly dal Jarůšek. Zvedající se Litvínov doprovodilo k výhře šest tisíc fanoušků.

Krušnohorci vyhráli počtvrté z posledních šesti kol, potřetí za sebou doma, podruhé pod novým koučem Vladimírem Kýhosem a drží si odstup od posledních Pardubic. Chemici rozhodli bitvu s Rytíři smrtícím uragánem ve třetí třetině, kdy čtyřmi góly během čtyř minut a 38 sekund odskočili na 4:0. Ve 47. minutě rozpoutal brankovou smršť Jarůšek a následně za necelé tři minuty přidali domácí další tři trefy (49. Petružálek, 49. Jarůšek, 51. Myšák). V závěru připravil Januse o čisté konto O'Donnell.

„Začátek byl od nás perfektní. Dostali jsme soupeře pod tlak, akorát jsme nevyužili vyložené šance. V poslední třetině jsme to zlomili, proměnili jsme příležitosti a vyhráli,“ řekl litvínovský asistenttrenéra Jindřich Kotrla.

„Litvínov na nás vlítnul, jasně nás přehrával, my jsme byli jak na kolotoči. Jenom díky gólmanovi to skončilo 0:0. V průběhu utkání jsme mohli jít do vedení, ale gól jsme nedali. Ve třetí třetině rozhodly naše zbytečné fauly,“ mrzelo kladenského kouče Davida Čermáka. Jedenáctí Rytíři venku prohráli počtvrté v řadě a před dvanáctým Litvínovem mají už jen jediný bod k dobru.

HC VERVA LITVÍNOV – RYTÍŘI KLADNO 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 47. Jarůšek (Jánošík, Kašpar), 49. Petružálek (L. Doudera, F. Lukeš), 49. Jarůšek (Mahbod, M. Hanzl), 51. Myšák (T. Pavelka) – 59. O'Donnell (Austin, Stach). Rozhodčí: Šír, Úlehla – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 6 011 (vyprodáno).

HC VERVA Litvínov: Janus – Jánošík, L. Doudera, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Kubát, Baránek – Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek – Myšák, J. Mikúš, Kašpar – Válek, Helt, Trávníček. Trenéři: Kýhos, Skuhrovec a Kotrla.

Rytíři Kladno: Godla – Austin, Nash, Lakos, Zajíc, Zelingr, Kehar, Romančík – Zikmund, Stach, Bílek – O'Donnell, T. Kaut, Hajný – J. Strnad, Machač, Redlich – Š. Bláha, Melka, O. Bláha. Trenéři: Čermák, Lidický a Kregl.