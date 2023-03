V úvodu přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by záchranářský souboj o vyhnutí se baráži měl skončit takovým rozdílem. Nervózní první třetina nenabídla žádné branky a vypadalo to, že každý gól může rozhodnout. Rytíři si ale nepomohli přesilovou hrou a nevyužili ani druhou výhodu na začátku prostředního dějství.

Při oslabení se naopak začali ozývat hokejisté s kladenskou minulostí v barvách Motoru. Bývalý kapitán Rytířů Strnad odvedl fantastickou práci při hře ve čtyřech a poté vybojoval v úniku faul na svoji osobu. Následnou přesilovku sice ještě domácí nevyužili, po jejím skončení už ale další bývalý Kladeňák Valský zakončoval do odkryté klece.

Tím odstartovala hrozivá sedmiminutovka z pohledu Kladna. V přesilové hře navýšil Doležal, třetí gól přidal Šenkeřík a o čtvrtou branku se postaral Přikryl. Přesně za sedm minut a jednu sekundu inkasoval kladenský Brízgala čtyřikrát a o utkání bylo prakticky rozhodnuto.

Své k tomu řekl hostující Filip, který ještě před druhou přestávkou vykřesal jiskřičku naděje, když pěkně uklidil puk mezi Hrachovinovy betony, a posléze i Klepiš, který snížil rozdíl na dvougólový. V tu chvíli už kladenské brankoviště nepatřilo Brízgalovi, kterého na startu třetího dějství vystřídal jeho kanadský kolega Bow.

Rytíři hnaní narvaným sektorem hostujících fanoušků, kteří vytáhli nad hlavu dokonce i nafukovacího plameňáka, vrhli všechny síly do útoku. O závěrečný nápor se však sami připravili. Plekanec šest minut před koncem fauloval a domácí z přesilové hry definitivně pečetili svoji záchranu. Ve chvíli, kdy na ledě ležel Dotchin, který schytal do tváře ránu pukem, se trefil Vráblík.

„Díky soupeřům jsme dostali šanci napravit nevydařenou sezonu v tomhle zápase. Bohužel jsme ho nezvládli a čeká nás baráž,“ litoval hostující trenér Pavel Skrbek. „V první třetině jsme měli šance, ze kterých měly padnout góly. To nás ale trápí celou sezonu. Zápas se zlomil tam, kde jsme dostali za sedm minut čtyři góly,“ dodal.

„Byl to strašně těžký zápas. Chtěl bych vyzvednout hlavně kluky, kteří do zápasu vůbec šli. Několik posledních kol hráli jenom díky tomu, že nikdo jiný hrát nemohl. Šli tam s horečkami, šli tam se zraněními, která by jinak byla na několik týdnů. Klobouk dolů, jak to zvládli. My jsme samozřejmě rádi, že jsme se vyhli baráži,“ komentoval utkání trenér Motoru David Čermák, který ještě loni působil na střídačce Kladna.

„Kladnu přeju jenom, aby baráž zvládlo,“ zakončil.

HC Motor České Budějovice – Rytíři Kladno 5:2 (0:0, 4:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 27. Valský (Vondrka, Šenkeřík), 29. Doležal (Hanzl, Percy), 33. Šenkeřík (Vondrka), 34. Přikryl (Kachyňa, Percy), 56. Vráblík (Štencel, Valský) – 38. Filip (Slováček, Kubík), 45. Klepiš (Procházka, Ticháček). Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Lederer, Lhotský. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváků: 6421.

České Budějovice: Hrachovina – Štencel, Vráblík, Bindulis, Percy, Šenkeřík, Kachyňa, Hovorka – Dzierkals, Pech, Gulaš – Vondrka, Hanzl, Valský – Čachotský, Toman, Doležal – Strnad, Raška, Přikryl.

Kladno: Brízgala (od 41. Bow) – Dotchin, Kehar, Sotnieks, Cibulskis, Ticháček, Slováček, Veber – Jágr, Plekanec, Kubík – Indrák, Klepiš, Babka – Zikmund, Filip, Procházka – Bláha, Pytlík, Michnáč.

