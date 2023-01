Oba tábory se pokusily překvapit a nasadily hráče, kteří měli být na marodce. Rytířům se uzdravil po zlomenině nohy Klepiš, hostům zase Vincour. Tihle borci však zásadní pro tvorbu výsledku nebyli. A výsledek neovlivnilo ani to, že drobný Filip tvrdým nájezdem v prvním střídání vyřadil ze hry reprezentanta Kundrátka. "Nejsem na hity. Ale poslední dobou mi trenéři hodně říkají, ať nekoukám na velikost ani na váhu. Že stačí jen dobře trefit. Ale určitě to nedělám s úmyslem někoho zranit. Byla to špatná situace. Jel jsem k němu zády, byl jsem ohnutý. Tak jsem mu asi špatně trefil koleno, co jsem viděl. Mrzí mě to," litoval zranění soka Matyáš Filip.

Po vyrovnané první desetiminutovce rozhodla pečlivější Kometa o svém triumfu dvěma zásahy do přestávce. Nejprve dvojka Flek – Pospíšil totálně rozebrala čtvrtou formaci Kladna a Ščotka jen dbal, aby trefil zařízení, což se povedlo – 0:1. Podruhé hlouček fanoušků velké Komety křičel nadšením po sérii minel v kladenské obraně, které řešil Brízgala až do chvíle, kdy parádně zakončila posila z Přerova Okál.

Když pak Kometa ve druhé části ustála i díky perfektnímu Frodlovi v bráně tlak Rytířů a ti jí pak nabídli víc než minutu dlouhou přesilovku pět na tři, bylo rozhodnuto. Pospíšil, nedávná posila Komety, vypálil totiž z kruhu naprosto nechytatelně.

Kometa si pohlídala i třetí dějství a potřetí v sezoně Kladeňáky porazila. Domácí zlobili hosty snad jen několika ostrými zákroky Dotchina, z nichž jeden odnesl zraněním Kučeřík.

Rytíři každopádně zůstali na dně tabulky a největší soupeři vyjma Litvínova jim pláchli. Teď je čeká výjezd do Hradce Králové, ale pořád ještě mají v kapse dost domácích zápasů, kde mají šanci sezonu hrůzy zlomit.

"Pořád máme nějakých deset zápasů. Samozřejmě ostatní týmy taky hrají a budou bojovat. My musíme urvat, co jde. Musíme šlapat, padat do toho po držkách. Nebo ne a budeme tam, kde jsme. Dáme si zase měsíc trénování a zahrajeme si baráž," utrousil zklamaný Matyáš Filip, podle něhož bylo Brno hratelné. "To, že k tomu přistoupíme tak, jak jsme k tomu přistoupili, to je jiná věc. Musíme to předvádět na ledě a ne po zápase v komentářích," dodal Filip.

„Výborný týmový výkon podpořený výborným gólmanem. V každém aspektu zápasu jsme hráli zodpovědně a obětavě a byli odměněni,“ byl rád jeden z koučů Komety Jaroslav Modrý, podle něhož se obrana semkla možná i proto, že se brzy zranil Tomáš Kundrátek. „Odešel nám brzy jeden z lídrů a ostatní pochopili, že se musí semknout a máknout víc,“ chválil svoje hráče Modrý a speciální pochvalu vysekl také posila Zbyňku Okálovi. „Nejsem tady dlouho, ale v mých očích dělá mravenčí práci, která kolikrát není vidět. Nechá se narazit, dohraje hráče. A ještě dal gól. Takové typy jsme potřebovali,“ dodal Jaroslav Modrý.

Domácí Otakar Vejvoda souhlasil, že Kometa vyhrála zcela zaslouženě. „Když se hosté po našich individuálních chybách dostali do vedení, tak už zápas kontrolovali, hráli velmi zodpovědně, a když už jsme vystřelili, tak nám to zblokovali. Neříkám, že se kluci nesnažili, ale dnes to nestačilo,“ řekl Vejvoda a odmítl, že jeho tým zkoušel s Klepišem soupeře překvapit. „Už s námi njakou dobu trénoval a věděli jsme, že nastoupí.“

Rytíři Kladno – Kometa Brno 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)



Branky a nahrávky: 9. Ščotka (Flek, Pospíšil), 16. Okál (Holland), 38. Pospíšil (Kollár). Rozhodčí: Ondráček, Hejduk – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváků: 3389.



Kladno: Brízgala – Kehar, Dotchin, Cibulskis, Veber, Slováček, Babka, Sotnieks – Kubík, Plekanec, Filip – Brodecki, Klepiš, Indrák – M. Procházka, Zikmund, Jágr – Melka, Pytlík, Beran.



Brno: Furch – Ďaloga, Kundrátek, Ščotka, Hrbas, Kučeřík, Holland – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Zbořil, Strömberg, Šalé – Vincour, Dvořák, Jenyš – Koblížek.