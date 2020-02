Rytíři nastoupili s jedinou změnou oproti smolnému pátečnímu střetnutí s Karlovými Vary. Zraněný brankář Godla nastoupit nemohl, a tak mezi tyče musel Lukáš Cikánek. Podal velmi dobrý výkon, jenže na ránu Rastislava Deje z poloviny duelu byl krátký. Ta byla vítězná, protože jeho spoluhráči nedovedli za šedesát minut skórovat. Hrdina minulé sezony Cikánek zůstává bez jediné extraligové výhry.

Chleba se před naplněnou ostravskou arénou lámal v 51. minutě, kdy ujel v oslabení Patrik Machač, jenže Svobodu nepřekonal a na druhé straně skóroval Štencel na 2:0. Byla to trefa důležitá nejen pro vývoj zápasu, ale také překlopila bilanci vzájemných zápasů na stranu Vítkovic, ty ji mají lepší právě o jeden jediný gól.

Přitom Kladno skutečně hodně pálilo, od první minuty hráli velmi aktivně. V úvodní části vyslali jeho hráči 19 střel na bránu, ve druhé 16. Na Svobodu nestačila žádná, neuspěl ani Zikmund v největší šanci při přesilovce. Ani Cikánek nebyl bez práce, ale dlouho odolával. Dostala ho až přesná souhra Malleta s Dejem.

Po ní už Vítkovice hlavně bránily a nakonec se jim povedlo odolat rytířským výpadům a ještě proměnit přesilovku Štencelem a v závěru do otevřené obrany svůj triumf pojistit do prázdné brány Bukartsem.

Kladno tak čeká těžká reprezentační pauza a po ní duel se Zlínem (středa 12.2) a hned po dvou dnech výjezdy do Olomouce a Liberce.

Trenéři po zápase:

Rostislav Klesla (Vítkovice): "První třetina byla z naší strany slušně řečeno hrozná. Hosté nás zatlačili a bylo vidět, že si jdou lépe za svým cílem. Přečkali jsme to za stavu 0:0, což bylo důležité. Podržel nás brankář Svoboda. Pak jsme pomalu začali přebírat otěže zápasu. Po prvním gólu už jsme hráli svou hru, navýšili jsme vedení a zápas jsme si pohlídali. Jsme moc rádi za velmi důležité tři body."“

David Čermák (Kladno): "Hodnocení je úplně jednoduché. Nedali jsme gól a bez něj se vyhrát zkrátka nedá. V první i ve druhé třetině jsme měli šance, ale bohužel se nám je nepovedlo proměnit. Koncovka nás bohužel trápí. Kdybychom dali gól a dostali jsme se do vedení, možná by utkání vypadalo jinak. Vítkovice se po prvním gólu uklidnily a zápas si pohlídaly. My jsme se do tlaku nedostali."

HC Vítkovice Ridera – Rytíři Kladno 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Branky a nahrávky: 32. Dej (Mallet, Rosandić), 51. Štencel (Schleiss, Dej), 60. Bukarts. Rozhodčí: Mrkva, Pražák – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 9 635

Vítkovice: Svoboda – Štencel, Trška, Rosandić, Dudas, Výtisk, R. Černý, L. Kovář – Roberts Bukarts, Hruška, Lakatoš – Indrák, O. Roman, Schleiss – Dej, R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík.

Kladno: Cikánek - Austin, Nash, Kehar, Lakos, Barinka, Romančík – Zikmund, Vampola, Jágr - Strnad, Melka, Redlich - Machač, Stach, Bílek - O'Donnell, T. Kaut, Hovorka.