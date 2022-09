Matěj Beran vás sotva ohromí parádními kličkami nebo dokonalými pasy, ale když se tenhle útočník Kladna dostane do prostoru před brankou, moderně nazývaného slot, stává se jedním z nejnebezpečnějších hráčů extraligy. Jeho dva zásahy Rytířům hodně pomohly, celkem už má zářezy tři – úchvatný start!

V první třetině zmíněnému Beranovi stačilo málo prostoru a v Liberci otevřel skóre. I díky Zikmundovi, který ho z těžké pozice uvolnil. Tým tak potrestal faul Balinskise na Plekance, při němž kladenský kapitán přišel o zuby.

Rytíři bez obránce Slováčka byli v první třetině o něco horším týmem a byli rádi, že třeba krásný slalom Faško-Rudáše skončil mimo. Nakonec domácím doslova darovali vyrovnání, když Melkovu špatnou přihrávku zachytil Filippi a nalil ex-kladenskému Frolíkovi tak dokonale, že svůj první gól za Liberec nemohl nedat.

Jonášova hlídka skončila. Tleskal mu vyprodaný stadion

Jenže také Bílí tygři dali hostům dáreček, když chybovali v útočném pásmu a byl z toho brejk tři na jednoho. Spolupráce odchovanců Sparty Michnáče a Procházky byla perfektní a druhý jmenovaný po kličce vrátil Rytířům vedení.

Ještě hezčí dárek dal před druhou pauzou Balinskis Beranovi. Místo, aby puk odpálil, nahrál kladenskému útočníkovi a ten opět zblízka zametl kotouč za Kváču.

Jenže Liberec si první domácí zápas sezony nehodlal pokazit a během čtyř minut třetí části byl zpátky ve hře. Dva krásné pasy předvedli Najman a Filippi a Vitásek a opět Frolík mohli jen smeknout klobouk, protože zakončení měli velmi snadné – 3:3.

Rozhodnout pak mohly obě party. Tygři měli trvalý tlak, ale Rytíři hnání docela početnou skupinou fanoušků možná čistější šance. Výbornému Brodeckimu však florbalová finta nevyšla dokonale, únik specialisty na blafáky Filipa čapl Kváča a Kubík v nájezdu dvou na jednoho vingl o dost minul.

V prodloužení Liberec hosty dost válcoval, ale Bow čistý štít uhájil. A rozhodly až nájezdy, v nichž domácí Birner už jako první uspěl a pak jen všichni sledovali, jak si pět kladenských střelců vylámalo zuby na Kváčovi. Nejblíž byli Kubík a Klepiš, ale ani tenhle specialista zatím v nájezdech nezáří.

„Dvě třetiny jsme nehráli vůbec špatně, měli jsme pohyb, uhrávali jsme souboje a dostali se do dvoubrankového vedení. Bohužel jsme ve třetí třetině měli čtyř-pěti minutový výpadek, kde jsme dobře nehráli a dělali chyby. Naštěstí jsme se zase chytili a mohli z brejku i rozhodnout, na druhou stranu měl i Liberec šance,“ hodnotil jeden z kladenských trenérů Jiří Burger. Dodal, že mužstvo sice vedlo o dva góly, ale bod z Liberce není špatný.

Liberecký Patrik Augusta pochválil Kladno, jak pracovalo. „Nedali nám kus ledu zadarmo a nám se nepovedly první dvě třetiny, kdy jsme nehráli podle našich představ. Bylo to moc na krásu, přehrávali jsme místo zakončení. Navíc jsme se dvěma chybami dostali do těžké situace, kdy jsme prohrávali 1:3,“ konstatoval. Ale byl rád, že to Bílí tygři nezabalili. „Zvedli jsme se, dávali víc kotoučů na bránu a mužstvo ukázalo charakter, když vyhrálo zápas, ve kterém jsme nehráli dobře. Toho si cením.“

Všiml si i výkonu Michaela Frolíka, i když ho nechtěl stavět nad ostatní. „Hraje dobře od začátku, co je u nás, dneska navíc dal dva góly. Jeho hra má stoupající tendenci, ale dostal i krásné přihrávky od Filiniho (Filippiho),“ dodal Augusta.

Bílí tygři Liberec – Rytíři Kladno 4:3 na nájezdy (0:1, 1:2, 2:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Frolík (Filippi), 42. Vitásek (A. Najman), 45. Frolík (Filippi), roz. Náj. Birner – 13. Beran (Zikmund), 37. Procházka (Michnáč), 39. Beran. Rozhodčí: Horák, Kika – Kajínek, Axman. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. Diváků: 5872.

Liberec: Kváča – Balinskis, Melancon, Derner, Rosandić, Vitásek, J. Dvořák, Aubrecht – Birner, Bulíř, Faško-Rudáš – Ordoš, Filippi, Frolík – Vlach, Jelínek, Flynn – Rychlovský, Šír, A. Najman.

Kladno: Bow – Dotchin, Cibulskis, Ticháček, Sotnieks Babka, Kehar – Brodecki, Plekanec, Kubík – Procházka, Klepiš, Michnáč – Filip, Zikmund, Beran – Bláha, Indrák, Melka.

Foto, video: Kladenský stadion otevřeli Jágr, Nový i Lounová