Už jsou čtvrtí! Kdo by to ještě před pár týdny řekl? Asi málokdo, ale hokejisté Řisut si dál ve 2. lize sever drží úžasnou formu a v přímé bitvě o čtvrté místo tabulky po dalším ze svých velkých obratů vyhráli na ledě Děčína 5:4. Přitom prohrávali 0:3.

DĚČÍNŠTÍ HOKEJISTÉ doma nebodovali, Řisuty vyhrály v Děčíně 6:4. | Foto: Miroslav Zdražil

Řisutům se proti Děčínu daří a ukázaly to i ve čtvrtém vzájemném zápase sezony, když potřetí vyhrály. Jenže zkraje to tak nevypadalo. Domácí byli rozhodnuti odčinit poslední nevalné výsledky a Jiroušek do 17. minuty inkasoval tři góly, kdy se dařilo střelci Faiglovi (2+0) i veteránu Oliveriusovi (0+3). Hosty zvedl kapitán Potěchin. Obránce nejprve ještě do pauzy korigoval a po obrátce dal další branku. Zkraje sezony se mu přitom střelecky nedařilo a na první gól čekal do prosince.