Druhý zápas extraligy a druhý podobný průběh… Mrzí nás to. Na druhou stranu víme, s kým hrajeme. A máme dva body z dvou těžkých zápasů. Dopředu bychom to brali, teď ale určitě ne. Pokazili jsme si to znovu sami. Ale máme ve hře hodně dobré věci, na kterých můžeme stavět. Snad už to příště dotáhneme.

Na čem konkrétně by se dalo stavět?

Máme dobrou přesilovku, gólmana, jsme obětaví. A náš domácí stadion s úzkým hřištěm může být největší výhoda pro celou sezonu. Takhle malé hřiště máme snad jen my a Litvínov. Pro každého soupeře to může být nepříjemné. My jsme na to ale stavění.

Dal by se hledat zlom v začátku třetí třetiny, kdy Liberec dal dvě branky?

Říkali jsme si, že musíme hrát stejně jako v druhé třetině. Ale přišly dva rychlé góly. I pak jsme měli šance. Určitě to nebyl jednostranný zápas od Liberce, bylo to vyrovnané.

Další promrhaný náskok, ale cenný bod. Rytíři padli v Liberci až po nájezdech

V nájezdech se vám nepovedlo skórovat. Byl brankář Kváča tak neprůstřelný?

Byl, když jsme nedali gól (usmívá se). Možná jsme ne vše udělali dobře a Kváča vše vychytal. Bez gólu se nedá vyhrát.

První dva zápasy a tři góly. To je pro vás osobně dobrý start do sezony, že?

Start dobrý, ale máme jen dva body. Pořád bych byl radši, kdyby Kladno mělo šest bodů. Na první gól mi to Ziki dal krásně zpoza branky a já to procpal gólmanovi pod ruku. Před druhým gólem mi někdo nahrál. Ani nevím kdo, možná liberecký hráč. Já jsem jen vystřelil. Brankář to neviděl a prošlo mu to mezi nohy.

Pro nezaujatého diváka musel být zajímavý i příběh Michaela Frolíka, který se proti mateřskému Kladnu dvakrát prosadil.

To určitě jo. Ale v kabině o tom nepadla ani zmínka. Když to řeknu blbě, nás to vůbec nezajímá. My se soustředíme jen na sebe. Příběhy jiných týmů jsou nám jedno. Ale klobouk dolů, je to pan hokejista. Ať se mu daří, když to nebude proti nám.

Jan Šejhl

