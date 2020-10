David Čermák byl od malička talentovaným hokejistou. Syn skvělého obránce Bohumila Čermáka, který za čtrnáct sezon v Kladně stihl i pět mistrovských titulů, hrál původně v PZ Kladno. Kromě jiných později velmi známých hokejistů také s tím nejznámějším, o dva roky mladším Jaromírem Jágrem. Dodnes jsou přátelé.

Čermák se už v sedmnácti letech dostal do A týmu Kladna, kde platil za velmi užitečného hokejistu. Jako útočník uměl pomáhat v obraně, výborný byl na buly a nebál se před soupeřovu branku. Jeho jednoznačně nejlepší sezonou byla 1993/94, to byl nejlepší ročník i pro celé Kladno za posledních čtyřicet let. Čermák byl tehdy součástí druhé formace s Radkem Gardoněm a Martinem Procházkou. Už v základní části získal pro sebe rekordních 35 bodů ve 42 zápasech (15+20) a ještě lepší byl v play off, kde po zranění M. Procházky hrál více ofenzivně. V 11 duelech nasbíral obdivuhodných 15 bodů (9+6) a přispěl k bronzovým medailím pro Kladno, i kdy jeho hráči tehdy mysleli hlavně na zlato.

I další sezonu se Kladnu a Davidu Čermákovi povedla. Už hrál nejčastěji s Janem Bláhou a Petrem Tonem, při stávce hráčů NHL pak i s Jaromírem Jágrem.

V Kladně bojoval až do konce sezony 1996-97 a poté odešel na spoustu let do nižších německých soutěží. Zpočátku jen do třetí ligy v Regensburgu, kde také odehrál nejvíce zápasů. Poté se dostal i do ligy druhé a končil až na prahu čtyřicítky, kdy se vrátil do Kladna a začal trénovat mládež.

Od ní se postupně přesunul k A týmu, který s Jindřichem Lidickým dovedli v sezoně 2015-16 k vítězství v základní části, ale pak vypadli ve čtvrtfinále senzačně s Ústím nad Labem. Po roční pauze se s Lidickým k áčku vrátili, Čermák už i jako sportovní manažer, a dovedli ho k postupu do vytoužené extraligy. Z té ale mužstvo po roce sestoupilo a nyní se pokouší o návrat.

David Čermák u toho je jako hlavní trenér a k padesátinám mu přejeme, aby se mu povedlo jeho hlavní sezonní cíl splnit.

David Čermák

Zdroj: archivo Ligový debut za Kladno 3. listopadu 1987 v lajně Knotek – Kuthan – Čermák (čtvrtá lajna)

o Naopak poslední zápas 18. března 1997 (3. čtvrtfinále proti Vítkovicím) v lajně Ton – Burger – Čermák (čtvrtá lajna)

o První gól za Kladno 7. října 1988 – při výhře 8:3 s Gottwaldovem (tedy ve druhé sezoně, do které zasáhl)

o Poslední gól za Kladno 18. března 1997 (ve svém posledním zápase za Kladno při prohře 3:8 s Vítkovicemi). Zajímavé je, že první i poslední zápas, kde Čermák skóroval, skončily 8:3, respektive 3:8

o V kladenském áčku tak nastoupil celkem ve 9 sezonách (1987/88 – 1989/90 – pak rok vojna – a zase 1991/92 – 1996/97)

o Souhrnná čísla za „kladenskou kariéru“ (pochopitelně jako hráč)

 347 zápasu 148 bodů za 62 gólů a 86 asistencí ve všech částech (základní část, nadstavba, play-off, o 9. – 12. místo, prolínací soutěž)

 Nejlepší sezona 93/94, kdy nasbíral 50 bodu, za 24 gólů a 26 asistencí, tehdy byl v +/- +27. Ale to se dařilo celému týmu.

 Přes 20 bodů za sezonu se dostal ještě 94/95 (27 bodů (10+17)) a 96/97 (21 bodů (8+13))

 Byl to slušný hráč (134 trestných minut za kladenskou kariéru)

o První tři sezony nosil číslo 20, pak přešel na 25, protože po té roční pauze na vojně měl #20 Radek Novák. Ten sice po roce odešel, ale Čermák si už 25 nechal.

o Jako trenér áčka debutoval 9. září 2015 výhrou 3:2 po nájezdech proti Slavii, pro kterou to byl první zápas po sestupu

o U áčka odkoučoval 196 zápasů (ve všech částech)

 Celková bilance 96 výher – 12 výher po prodloužení či nájezdech, 25 proher po prodloužení či nájezdech a 63 proher „za nula“

 Hned první sezona byla rekordní (rekordy Stacha, Nashe, rychlý konec v Ústí)

 V základní části: 168 zápasů, 79 výher za 3 body + 12 za 2 body a celkově bral 22krát 1 bod = 56,1 % všech možných bodů

 Play-off 16 zápasů – 10 výher, 2 prohry po prodloužení a 4 prohry

 Baráž 12 zápasů – 7 výher, 1 prohry po prodloužení a 4 prohry

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL