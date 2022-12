Pro domácí přišel ještě jeden šok, tentokrát od střelce mnohem horších kvalit. Pro Tomečka byla úspěšná dorážka prvním zásahem v sezoně!

"Vůbec to od nás nebylo dobré. Budeme zpytovat svědomí a něco s tím musíme udělat. Nikdy se nehraje dobře, když se prohrává od první minuty. Ale pořád se hraje dalších padesát devět. Už několikrát jsme vedli o tři góly a nechali se připravit o body," připomněl kladenský útočník Ladislav Zikmund.

Motor hrál v klidu a mohl přidat i další góly, nicméně Rytíři také hrozili a klidně mohli vyrovnat. Nejblíž brance byli Indrák (trefil tyč), Procházka a v oslabení Kubík.

Opět slabá návštěva si užila snad jedině další ze série Dotchinových hitů na Tomáše Čachotského, jímž jihlavskou ikonu ve službách Motoru poslal na domácí střídačku.

Když ve druhé části Rytíři neproměnili ani dvě po sobě jdoucí přesilovky a naopak ze stejné výhody za špatné střídání Přikryl tečoval za Bowa ránu Vráblíka, bylo rozhodnuto.

Kladenští se sice snažili, trenéři zamíchali sestavou, Jaromír Jágr křičel na střídačce, ale na obra Strmeně vyzrál v pátek večer jedině osm a půl minuty před koncem Filip, který umíchal Gazdu.

Domácí pak měli při přesilovce drtivý nápor, ale Strmeň odolal a jak už to v tomhle zápase chodilo, početní výhodu vzápětí využil Gazda, který tak napravil předešlou chybu. A Rytíři se sesypali…

Změní tým tvář do nedělního mače s Karlovými Vary? Ty budou rozhodně lepší než byly v pátek České Budějovice.

I proto mužstvo mělo dlouhý proslov v kabině. "Ale co je v kabině, to tam musí zůstat. Zvlášť v naší situaci," mínil autor jediné branky Rytířů Matyáš Filip, podle něhož bylo od Rytířů špatně úplně všechno. "Prostě katastrofa. Pokud chceme pomýšlet na příčky výš, tak takové výkony nemůžeme předvádět. Za celý tým se omlouvám fanouškům," soukal ze sebe mladík, který se letos trápil a tohle byla teprve jeho druhá trefa.

„Dostali jsme dva rychlé góly a dvě třetiny jsme byli krok pozadu. Pak jsme snížili a měli šanci v přesilovce, ale celkově si to Budějovice zasloužily. Hrály zodpovědně, nepouštěly nás do brejků,“ uznal kouč Kladna Ota Vejvoda. Podle něj mužstvo nenavázalo na předchozí výkony, ale nechtěl spekulovat o tom, zda to bylo důležitostí zápasu. „Kluky jsme tím nechtěli stresovat, všichni to věděli. Každopádně nám z předešlých dobrých zápasů chyběla intenzita, se kterou bychom se na soupeře nějak dokousali,“ dodal trenér Kladna.

Jeho někdejší spoluhráč David Čermák, dnes na lavičce Budějovic, odmítl že by dobře zvolená taktika hostů byla jeho dílem jako znalce kladenského systému. „V současné době videa vědí všichni všechno o všech. Systém Kladna samozřejmě znám, ale dnes se všichni umí na soupře dokonale připravit,“ řekl.

Rytíři Kladno – Motor České Budějovice 1:6 (0:2, 0:1, 1:3).

Branky a nahrávky: 52. Filip (Plekanec, Kubík) - 1. Gulaš (Hanzl, Plášil), 5. Tomeček (Štencel, Vopelka), 29. F. Přikryl (Vráblík), 56. Gazda (Pech, Gulaš), 58. Hanzl (Strnad, Gazda), 60. Valský. Rozhodčí: Hribik, Jeřábek – Zíka, Klouček. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Diváků: 2579.

Kladno: Bow – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis – M. Procházka, Plekanec, Kubík – Indrák, Klepiš, Brodecki – Melka, Zikmund, Pytlík – Michnáč, Filip, Bláha – Beran.

České Budějovice: Strmeň – Štencel, Vráblík, Šenkeřík, Hovorka, Plášil, Gazda, Hail – Dzierkals, Pech, Valský – Strnad, Hanzl, Gulaš – Čachotský, M. Toman, Přikryl – Tomeček, Vopelka, Karabáček.