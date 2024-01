Rušno bylo před zápasem v Plzni kolem hokejového Kladna. Za vše mohlo zbrklé angažování slovenského brankáře Júlia Hudáčka, po kterém na Rytíře zatlačila veřejnost takovým náporem, že se s gólmanem nakonec raději rozloučili. Na lavičku se naopak vrátil Jakub Voráček, ale málo platné. Narvaný plzeňský stadion, hodně potrestaných oslabení, neuznaný gól – to vše Rytířům zlomilo vaz. Padli 2:7, na dálku poděkovali Motoru za obrat v Boleslavi, a v neděli hostí Hradec Králové (17:00).

Hokejová extraliga: Kladno (v modrém) hostilo Plzeň. | Foto: Foto: Roman Mareš

Kladeňáci se snad už ani nediví, že trenérská výzva šla zase proti nim. Gól Kusého rozhodčí neuznali pro postavení Tralmakse (bez vyražené hokejky) v brankovišti. Vzápětí sudí vyloučili Slováčka a místo Rytířů vedla díky Lvovi Plzeň.

Jenže hosté se do smutku neponořili a bleskově otočili, když si rovněž pomohli přesilovkou (Smoleňák tečoval ránu Ticháčka) a za 41 vteřin Smoleňák s rychle zakončujícím Procházkou potrestali chybu obránců Škodovky.

Byla to jejich labutí píseň, protože druhá třetina byla už jen o kladenských vyloučeních a chvílemi drtivém plzeňském tlaku (střely na branku 18:3). Vyrovnání navíc obstaral Indrák, s nímž se Kladno před sezonou nedohodlo na úpravě kontraktu. Následně domácí využili i dlouhou přesilovku pět na tři a pak i tu klasickou.

Konec po pouhých dvou dnech. Rytíři ukončili spolupráci s Hudáčkem

Zápas byl rozhodnut a Plzeň si skóre ještě vylepšila. Kladno v posledních pěti povánočních zápasech inkasovalo 25 branek, to je pět zápas. Děsivá vizitka defenzivy, která na extraligu nestačí a s takovými čísly nemá šanci se baráži vyhnout.

„Neměli jsme dobrý vstup do zápasu, dělali jsme chyby, ale celkově nebyl obraz hry špatný a díky dobrému pohybu jsme šli do vedení. Špatné to nebylo ani ve druhé části, ale jen do chvíle, kdy přišla naše oslabení. Tam se zápas lámal, zejména při našem dvojnásobném oslabení,“ měl jasno trenér Kladna Otakar Vejvoda.

Škoda Plzeň – Rytíři Kladno 7:2 (1:2, 3:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 12. Lev (Söderlund, Hrabík), 31. Indrák (Söderlund), 34. Holešinský (Schleiss, Söderlund), 37. Rekonen (Holešinský, Zámorský), 46. Indrák (Lev, Söderlund), 51. Mertl,53. Rekonen (Holešinský, Zámorský) – 14. Smoleňák (Ticháček, Klepiš), 14. M. Procházka (Smoleňák). Rozhodčí: Kika, Mejzlík – Brejcha, Thuma. Vyloučení: 4:7. Využití: 5:1. Diváků: 7054.

Plzeň: Pavlát – Skok, Zámorský, Laakso, Dujsík, Kvasnička, Piskáček – Pour, Lev, Rekonen – Holešinský, Mertl, Schleiss – Söderlund, Indrák, Matýs – Hrabík, Jansa, Straka.

Kladno: Bow – Babka, Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – Tralmaks, Klepiš, Kusý – Jarůšek, Pytlík, Jágr – M. Procházka, Melka, Smoleňák - Sideroff, Vimmer, Bláha.