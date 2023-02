Vyprodáno! Podruhé v sezoně přijela do Kladna pražská Sparta a zimní stadion v Kladně zase praskal ve švech. Od začátku se navíc bylo nač dívat, a o i na tribunách, protože oba kotle postupně předvedly pěknou show s modrobílými výbuchy i rudými balonky na druhé straně.

Zápas samotný ovládla zaslouženě Sparta, byť Kladno bojovalo a mělo dobré pasáže. Jenže dostalo trochu zbytečné branky, což je v bitvách s favority vždycky cesta do pekla… Úchvatná koncovka jim už nestačila.

Zdroj: Jan Šejhl

Hokej? Atmosféra mu prospěla, pořád se něco dělo. Domácí šance z brejků nevyužívali (Plekanec, Bláha), naopak Sparta ukázala svou sílu v přesilovkách a Kaše po parádní přihrávce E. Thorella dal první gól vlastně do prázdné. Erik Thorell byl vůbec zásadní postavou první části a přály mu i hvězdy. Trest za jeho vyloučení Sparta s klikou přežila a po chvíli Švéd přesnou ranou překonal Bowa podruhé!

Jenže pohaslý kladenský zimák explodoval už po šestnácti vteřinách, když vypálil od modré Cibulskis, dal Rytířům naději a pořádně naložil pod kladenský kotel. Ten explodoval po další půl minutě po trefě Jágra, ale kotouč nikdo za brankovou čárou neviděl a nenašli ho tam ani rozhodčí po dlouhém zkoumání u videa.

Hlasujte: Jágr dobře ví, že nejsilnější je Sparta. Přesto Rytíři potřebují uspět

A tak se šlo do druhé části za stavu 1:2, jenže Sparta už kralovala. Domácí téměř k ničemu nepouštěla a dvěma góly zápas rozhodla. Nejdřív se do míst kam se obvykle nevydává vydal defenzivní obránce Polášek a druhou trefou v sezoně zvýšil na 1:3. Bowa vystřídal Brízgala, ale ani nemohl chytit přesnou teč Fina Vauhkonena.

Zdroj: Jan Šejhl

Domácí podobně jako v první části našli po šoku rychlou odpověď, kdy výborně pálil Dotchin, a tak v posledním dějství ještě bylo o co hrát. Když Zikmund v přesilovce minul prázdnou bránu, tak hostům ani nevadil neuznaný gól Kašeho, který podle rozhodčích před svou trefou sekl soupeře.

Ještě se ale pořádně zapotili. Necelých šest minut před koncem parádně vymetl víko Plekanec a Rytíři spustili bengálský oheň. Vyrovnat mohli hlavně Sotnieks a Kubík, ale Kořenář Spartu dokonale podržel.

Fanoušci? Povolený doping, děkoval vyprodanému zimáku Miroslav Indrák

Švédský asistent kouč Sparty Hans Wallson uznal, že jeho tým odehrál těžký zápas a o to šťastnější je, že ho zvládl. „Kladno hrálo celých šedesát minut opravdu dobře, takže jsem rád, že jsme zvítězili. Dobře nám zachytal gólman a tyhle body jsou pro nás velmi důležité, protože nás definitivně posunuly do čtvrtfinále. Máme z toho radost,“ neskrýval Švéd.

"Ve druhé třetině byla Sparta lepší, ve třetí si to dlouho hlídali, ale málem jsme našli cestu, jak vyrovnat. Nakonec jsme to jen zdramatizovali, ale hráli jsme do konce,“ hodnotil domácí kouč Otakar Vejvoda a přiznal, že o trenérské výzvě u trefy Jaromíra Jágra na střídačce nepřemýšleli. „Puk nebyl za čárou vůbec vidět,“ dodal Vejvoda, který doufá, že nejdůležitější zápas bude nakonec ten v Českých Budějovicích, které mají nadále jednobodový náskok.

Rytíři Kladno – Sparta Praha 3:4 (1:2, 1:2, 1:0). Branky a nahrávky: 18. Cibulskis (Klepiš), 37. Dotchin (Plekanec, Kubík), 55. Plekanec (Kubík), Jágr) – 11. Kaše (E. Thorell, Jandus), 18. E. Thorell (Tomášek, Kempný), 26. Polášek (Tomášek, E. Thorell), 36. Vauhkonen (G. Thorell). Rozhodčí: Hradil, Kika – Frodl, Lhotský. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváků: 5200 (vyprodáno).



Kladno: Bow (27. Bow) – Kehar, Dotchin, Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec, Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Melka, Filip, Zikmund – O. Bláha, Pytlík, Michnáč.



Sparta: Kořenář – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Krejčík, Moravčík, Polášek – Tomášek, Horák, E. Thorell – Řepík, Kaše, M. Forman – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – Vauhkonen, G. Thorell, Safin.