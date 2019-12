Říká se, že jak skončíte minulý zápas, tak začnete ten nový. To po dobrém utkání s Boleslaví v Litvínově ale neplatilo…

No opravdu ne, to byl přesný opak. První třetinu nás Litvínov mlel hrozným způsobem a díky Denisovi to bylo 0:0. Pak jsme se z toho v druhé třetině nějak dostali. Šance sice stále měli, ale i my začali hrát dopředu. A ve třetí to bylo otevřené, ale prostě jsme vybouchli. Jeden gól v oslabení, pak hned další střídání. Prostě rychlé góly po sobě a bylo hotovo.

Litvínov měl v první třetině jednoznačnou převahu. Čím to mohlo být?

Těžko říct. Je to už kolikátý zápas venku. Ty zápasy prostě nejsou dobré a musíme se zaměřit na to, aby mezi domácími a venkovními zápasy nebyl takový skok. Abychom i venku byli aktivní, abychom chtěli hrát.

Dle statistik se ale střely po druhé třetině vyrovnaly. Co se mezi první a druhou třetinou v kabině dělo?

Samozřejmě jsme si řekli, že to dál nejde. Že když budeme takhle pokračovat, tak to bude špatné. Ve druhé třetině jsme to tedy zlepšili, ale ve třetí jsme se k tomu bohužel vrátili.

Jste asistentem kapitána. Měl jste také třeba slovo?

Snažili jsme se k tomu říct svoje. Do druhé to pomohlo, ale ve třetí nám to napadalo do brány.

Vypadalo to, že vás zlomil první gól v oslabení…

Byla to škoda. Ale to se stane. 1:0 se pořád dá hrát. Byla tam škoda těch dalších gólů, které přišly v rychlém sledu.

Byl jste na ledě u prvních tří gólů Litvínova. Můžete shrnout, kde se staly chyby?

Vždycky se to dá udělat lépe. U toho prvního vůbec ta střela neměla projít – oba jsme to špatně vyhodnotili. Nevím, jak to vypadalo před bránou, jestli tam byla ještě teč. U druhého gólu přesně nevím, co se dělo před bránou, ale střelec byl úplně sám na středu. To se také nesmí stávat. A před třetím gólem jsme dobře dobruslili situaci, ale jak v žácích jsme udělali oblouk od brány. Střelec byl sám před bránou a proměnil to.

I přes čtyři branky opět chvílemi kouzlil v bráně Denis Godla…

Jasně. Má to s námi těžké. My to víme, snažíme se. Ale zlepšit to je to na delší dobu…

Čeká vás teď reprezentační pauza. Může vám pomoci v tom, abyste se oklepali?

Jede se dál, je půlka sezony. Prohráli jsme blbý zápas. Dostali jsme, ale je tu ještě půlka sezóny, tak nesmíme zůstat s hlavami dole, ale musíme věřit druhá půlka nás čeká, tak budeme chtít každý bod.

Jak říkáte, extraliga je přesně v polovině. Můžete tedy bilancovat. Co si z té první půlky vzít do druhé, aby Kladno bylo co nejúspěšnější?

Myslím, že lepší koncentraci, soustředěnost, abychom odehráli celých šedesát minut hry. Ať už vstupy, finiše, venkovní zápasy. Je tam ještě spousta práce. Musíme i nadále být doma aktivní, hrát a snažit se to přenést i do venkovních zápasů.

Jan Šejhl