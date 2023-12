Derby nespokojených, tak by se dal nazvat sobotní duel II. ligy mezi hokejisty Řisut a Kralup. Zejména domácímu celku se ve skupině Západ vůbec nedaří, je na posledním místě a na výhru čeká nekonečných 13 zápasů. Nedočkal se ani tentokrát, v tabulce přece jen o poznání lépe postavené desáté Kralupy odvezly po boji výhru 6:4.

Příprava: Kralupy - Řisuty | Foto: Jan Sláma

Řisuty 11. října porazily doma Písek, ale od té době navršily třináctizápasovou sérii porážek, při které vybojovaly jen dvě remízy. Jednu z pouhých dvou výher v soutěž urvali Buldoci právě na ledě Kralup. A tak věřili, že se jim to povede znovu, i když hosté mají lepší výsledky. Také oni však sedkrát v řadě prohráli, navíc většinou velmi těsně o jediný gól.

Tentokráot to zlomili, na rozdíl od Řisut. Jejich jasný lídr Vítězslav Bílek neproměnil v první třetině trestné střílení, ale na vině porážky byla spíš špatná defenziva.

Tým hlavně pořád jen dotahoval. Zpočátku se mu to dařilo, ale po trefě ex-kladenského Šilhavého utekli hosté na rozdíl dvou gólů a pak už se domácí vždy jen přiblížili. V závěrečném tlaku inkasoval Zeithamel lacinou branku od Zítka na 3:5, jenže hned po buly se krásně trefil Výrut a koncovka byla dál velkým dramatem. Domácí snahu nakonec utnul opět Zídek, jenž zamířil při power-play Řisut do prázdné klece.

Skuhravý ve "svém" Slaném rozhodl, teď přijedou Zajíc se Šilhavým

Radovaly se tak Kralupy, za které stejně jako za Řisuty hraje několik bývalých kladenských borců jako Martin Kehar, Vojtěch Šilhavý, Josef Zajíc, nebo Pavel Husarik.

"Tu výhru už jsme potřebovali," oddechl si útočník Vojtěch Šilhavý, podle něhož Kralupy podaly solidní výkon. "Soupeře jsme docela tlačili, i když v první třetině nám to tam nepadlo, a zlomili jsme to až ve druhé. Sice jsme si z toho pak dělali sami drama, ale jsme vážně rádi za zlomení série porážek a za dalsi tři body do tabulky," doplnil Vojtěch Šilhavý, který poslední roky strávil v I. lize ve Vsetíně, Šumperku a Třebíči. Teď se vrátil domů a v devatenácti zápasech za Kralupy zaznamenal 16 bodů (8+8).

HC Řisuty – HK Kralupy 4:6 (0:0, 2:3, 2:3)

Branky a nahrávky: 28. Petráš (Janda, Zich), 35. Janeček (Chamrád, Čech), 48. Janda (Bílek, Chamrád), 59. Výrut (Pulda) – 26. Marek (Zajíc, T. Pejchal), 31. Kellerstein (Husarik, T. Pejchal), 35. Šilhavý (Zídek, Kapoun), 42. Hrala (Kellerstein, Zídek), 59. Zídek (Kellerstein), 60. Zídek.

Řisuty: Zeithaml – Volráb, Zich, Malovický, Růžička, Janda, Řepka – Pulda, Chamrád, Bílek, Čech, Janeček, Petráš, Okegawa, Patyk, Výrut.

Kralupy: Sochůrek – Kehar, Straka, Chládek, Zajíc, David, Kučera, Kapoun – Marek, Pejchal, Bezouška, Husarik, Zídek, Kellerstein, Hrala, Binko, Bradáček, Soukup, Šilhavý.