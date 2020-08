Ve skupině sice kladenská parta vedená Petrem Procházkou a trenérským doyenem Janem Nelibou padla dvakrát s Mannheimem, ale porazila Karlova Vary, dvakrát Plzeň a postoupila do finále. V něm přemohla Adler Mannheim 3:2.

„Sílu týmu dobře známe a víme, že patříme k lepším mužstvům v republice. Do turnaje jsme šli s tím, že se tam chceme porvat o co nejlepší umístění a abychom viděli, jak je na tom naše mužstvo v konfrontaci s konkurencí,“ řekl na klubovém webu Rytířů hlavní kouč Petr Procházka, který v přípravě raději volí těžší zápasy. „I proto jsme se zúčastnili tohoto turnaje, který nám ukázal, že je naše cesta správná, ale také to, že v naší hře je spousta detailů, na kterých je potřeba pracovat.“

Zaujal i druhý kouč Jan Neliba. Někdejší velká opora obrany Kladna, reprezentant a později slavný trenér, který se Vsetínem získal několik titulů, se s hráči vsadil, že pokud vyhrají, zatančí jim v kabině. Svůj slib splnil, hráči ho dokonce natočili a video mělo na sociálních sítích velký ohlas.

„Bylo to spontánní, ze začátku se nám tolik nedařilo. Ale před finále začaly v kabině padat nejrůznější sázky a jedna z nich byla právě to, že když vyhrajeme, tak to pan Neliba roztočí. Pro tým je jenom dobře, že vidí, když trenéři s týmem žijí a nemají problém s tím udělat si srandu. Tím závěrečným tancem se ukazuje i naše pohoda v týmu a to, jak si trenéři a hráči rozumí,“ poděkoval Petr Procházka zkušenějšímu trenérovi, jehož rady hráči hodně respektují a naslouchají jim.