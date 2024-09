Tohle se nečekalo. Hokejisté Kladna ukázali, že jejich výkony v přípravě nebyly náhodně a ve druhém kole extraligy si připsali do tabulky zlaté tři body po výhře nad velesilným výběrem pražské Sparty 4:2. Gólově se prosadili hlavně veteráni v sestavě v čele s Jaromírem Jágrem, který vstřelil vítěznou branku a posunul vlastní rekord, když skóroval ve věku 52 let, sedmi měsíců a pěti dnů. Byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání a cenu mu předával symbolicky jeho kdysi dvorní centr Tomáš Plekanec, který obstaral v úvodu i křest nové knihy ke 100 letům kladenského hokeje.

Karty byly rozdány poměrně jasně. Pražané ve vzájemných zápasech vyhráli devětkrát za sebou a neztratili ani bod. Naposledy uspělo Kladno 23. ledna 2022, kdy vyhrálo v O2 areně 3:2. Doma Rytíři slavili vítězství nad Pražany už hodně dávno, 27. února 2020. Tehdy to bylo 4:2 a domácím nečekaná výhra stejně k záchraně nepomohla a zápas se svým nábojem tomu pátečnímu ani trochu neblížil.

Už první minuty se líbily, protože domácí se po delší době Spartě vyrovnali. Ne že by ji nepouštěli do šancí, ale sami také opláceli a dlouho byli v koncovce přesnější.

Zářili veteráni. Před první pauzou prostřelil ex-sparťan Jarůšek trochu lacino Kořenáře a stadion poprvé aplaudoval.

Ve druhé třetině pak málem spadl. Nejdřív Kladno pokazilo přesilovku, ale těsně po jejím skončení Tralmaks narýsoval dokonalý pas Smoleňákovi, který tečí poslal puk pod horní tyčku.

Ještě větší nadšení zavládlo při další početní převaze. Sparta zazdila únik tří na jednoho a na druhé straně Jágr zase jednou ukázal, že je Sparta jeho nejoblíbenějším sokem a bekhendem zvýšil na 3:0.

Kdo nevěřil, že legenda bude ve své poslední sezoně sbírat body, zatím se krutě plete, Jágr už má za dva zápasy 2 (1+1) a herně je opravdu nejlepší za poslední roky.

Sparťanům dělal problémy obrácený gard za Rytíře premiérově chytajícího Štěpána Lukeše, který dlouho sbíral jejich pokusy do lapačky jako maliny.

Kritický moment přišel před koncem druhé části, kdy Jarůšek fauloval a pokračující výhodě zasáhl Mašína vysokou holí. Byl z toho neuvěřitelný šestiminutový trest, z něhož Sparta po přestávce jeden gól přece jen vytěžila zásluhou Kemiläinena.

A začala bitva o udržení náskoku, což se v minulé sezoně Rytířům ani trochu nedařilo. Jednou z role vypadli trochu smolně i tentokrát, když Tomka sice Hanousek zablokoval, ale puk se útočníkovi hostů odrazil zpátky na čepel a Lukeš neměl šanci.

Chybělo pět minut, ale Kladenští je zvládli. Při power-play neuspěl dvakrát Chlapík a místo toho potrestal 13 vteřin před koncem Tralmaks power-play Pražanů.

„Věděli jsme, že Kladno bude bojovat, já nevím, kolik měli zblokovaných střel vlastním tělem i hokejkou. My jsme si sice šance také vytvořili, hlavně dva na jednoho a ve druhé třetině, ale nebyli jsme schopní dostat puk ani na bránu a místo toho jsme prakticky dvakrát inkasovali v oslabení,“ zlobil se trenér Sparty Pavel Gross.

Byl rád, že se jeho tým po domluvě zvedl a vrátil do zápasu. „Bohužel už to nestačilo, byla tam i křeč a v poslední šanci jsme zase trefili něčí hokejku. Ale nebudeme hledat výmluvy, Kladno nás porazilo bojovností a obětavostí. Nikdo nechce být v tabulce a dole a my se prostě musíme zlepšit,“ dodal Gross.

Domácí David Čermák s Grossem souhlasil, za úspěchem hledal hlavně bojovnost. „Zblokovali jsme neskutečné množství střel a když nějaká prošla, podržel nás Luky v bráně. Další momentem byla naše skvělá oslabení, kde jsme točili jen pár kluků. A vedení jsme s trochou štěstí udrželi,“ byl rád.

Dodal, že tým má jasnou vizi, neskončit v téhle sezoně poslední. „Pro nás je důležitý každý zápas! Chtěli jsme bodovat už v Pardubicích, kde to nevyšlo, ale je jedno, s kým body získáte, počty jsou stejné za výhry nad Vary nebo Spartou. Dost nám pomohly i úspěchy v přípravě, zvedly nám sebevědomí,“ dodal kladenský trenér.

Rytíři Kladno – Sparta Praha 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 20. Jarůšek (Hanousek, Nemčík), 31. Smoleňák (Tralmaks, M. Procházka), 34. Jágr (Hanousek, Hults), Tralmaks (Bláha) - 43. Kemiläinen (Chlapík), 55. Tomek (Lajunen, Salomäki). Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Šimánek, Hnát. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1. Diváků: 4359.

Kladno: Lukeš – Ticháček, Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Hanousek, Jeřábek – Tralmaks, Hults, Procházka – Smoleňák, Melka, Jarůšek – Pytlík, Filip, Jágr – Straka, Bláha, Strnad – S. Redlich.

Sparta: Kořenář – Moravčík, Kemiläinen, Krejčík, Tůma, Mašín, Irving, T. Tomek – Hyka, Horák, Chlapík – K. Hrabík, Najman, P. Kousal – Salomäki, Lajunen, Forman – Ton, Vitouch, O. Hrabík.