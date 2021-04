Zápasy v Jihlavě vypadaly o poznání jinak než v Kladně…

Přesně takhle jsme to chtěli. Dokázali jsme sérii srovnat. S ničím jiným jsme do Jihlavy nejeli. Jeli jsme pro dva zápasy a to se povedlo. Teď už to bude jen na nás.

Co se oproti těm domácím zápasům změnilo?

Přijeli jsme sem s tím, že nemáme co ztratit. Kdybychom prohráli oba zápasy, tak by byl konec. Hráli jsme svou hru, snažili jsme se nekazit, nebýt vylučovaní. To nám v obou zápasech povedlo.

I ve druhém jihlavském zápase jste mohli dát víc než jeden gól. Co v koncovce chybělo?

Zase je podržel gólman (Žukov). Nás ale nakoplo ubráněné oslabení tří proti pěti. Bohužel jsme inkasovali 15 vteřin do konce. Ale před prodloužením jsme si řekli, že tu ten zápas nenecháme.

Pochvalu je potřeba poslat i na druhou stranu Andreji Košarišťanovi…

Určitě, předvedl parádní výkon. Škoda jen té nuly. Ale ještěže to dopadlo takhle. Pak je všem úplně jedno, jestli to bylo s nulou. Jsme prostě rádi a už vyhlížíme nedělní zápas v Kladně.

Do Jihlavy jste přijeli s promíchanými lajnami. Jak velká změna to byla?

To bylo hlavně kvůli zranění Matyáše Filipa, trenéři něco museli udělat. Snažili jsme si ale vyhovět, pomohli jsme si.

Po prvním zápase jste říkal, že na Jihlavu je třeba přitvrdit. Plníte to?

Těžko říct. Snažíme se to plnit. Jsou tam situace, kdy bychom mohli dohrávat ještě víc a místo toho hráče jen objedeme. To se nesmí stávat. Naopak chceme dohrávat ještě víc.

Ve středečním zápasu se ukázalo, že Žukov není neprůstřelný. Jak moc důležité to bylo?

Přesně to jsme si řekli před prodloužením. A Addy Kubík tam pak krásně vymetl víko.

První zápas v Kladně jste ztratili v prodloužení. Nesvazovaly vás tedy trochu obavy?

Ne, na to jsme nemysleli. Po dvou domácích prohrách jsme si přijeli pro dva zápasy a na nic jiného jsme nemysleli.

Teď se asi úplně otočila psychika a na koni jsou Rytíři. Je to tak?

Určitě. Teď nás čeká zápas v Kladně a nebudeme myslet na nic jiného než na výhru.

Nevyhovuje vám s Jihlavou širší led?

Je to možné. Nevím, jak ostatním klukům, ale mě osobně vyhovuje širší led, kde můžu víc bruslit. Doma je to pro mě těžší. Ale nemůžu říct, že by to dělalo nějak razantní problém.

Zase na užším ledu může Jihlava bránit více stažená před brankářem…

To je pravda. Uvidíme, s čím přijedou do Kladna a jak budou hrát. Podle toho na to budeme reagovat.

Jan Šejhl